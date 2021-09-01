Зенитчики из Поволжья проведут на юге России учение с боевыми стрельбами

Самара. 31 августа. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Порядка 1 тыс. зенитчиков гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) из регионов Поволжья проведут в начале сентября на полигоне Капустин Яр в Астраханской области тактическое учение по прикрытию войск от воздушного нападения условного противника, сообщает пресс-служба ЦВО.

Учение является одним из контрольных этапов обучения военнослужащих противовоздушной обороны дислоцированного в Поволжье крупнейшего воинского формирования.

"На учениях пройдут боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" и "Тор-М1", из зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска" и зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" по целям, имитирующим авиацию и ракеты противника", - говорится в сообщении.