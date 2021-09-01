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Известия.ru

На иллюминаторах МКС нашли глубокие полости

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

На иллюминаторах Международной космической станции (МКС) нашли глубокие полости, что может сказаться на герметичности станции. Об этом во вторник, 31 августа, сообщил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

«Второе уязвимое место — иллюминаторы. На семи из них имеются глубокие каверны, что может сказаться на герметичности. В этой связи мы ввели новую процедуру измерения прогиба стекол иллюминаторов. Их, конечно, можно прикрыть герметичными крышками, но какой смысл летать на станции без иллюминаторов?» — заявил он «РИА Новости».

Отмечается, что всего на российском сегменте около 20 иллюминаторов разного диаметра.

Ранее в этот день Владимир Соловьев заявил, что около 80% бортовых систем российского сегмента Международной космической станции (МКС) выработали ресурс. Из этого следует, что буквально на следующий день после того, как системы полностью выработают ресурс, могут начаться непоправимые отказы. Соловьев отметил, что в связи с этим после 2025 года потребуется серьезная замена основных бортовых систем станции.

Днем ранее руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко заявил, что ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС на период до 2025 года находится под контролем. При этом Устименко отметил, что состояние российского и американского сегментов МКС постоянно анализируется специалистами.

30 августа сообщалось, что космонавты нашли новые несквозные трещины в первом и самом старом модуле «Заря» МКС в ходе обследования российского сегмента станции. Владимир Соловьев выразил опасение, что трещины в «Заре» могут постепенно расползтись, так как до этого были обнаружены сквозные трещины в модуле «Звезда».

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