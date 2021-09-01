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РИА Новости

Контр-адмирал Екимов: Россия, Азербайджан, Иран и Казахстан проведут военно-морские учения

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Международные военно-морские учения
Международные военно-морские учения.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

ПОРТ ЭНЗЕЛИ (Иран), 31 авг – РИА Новости. Корабли России, Азербайджана, Ирана и Казахстана проведут в начале сентября совместные военно-морские учения в Каспийском море, после завершения конкурса "Кубок моря", сообщил во вторник журналистам глава российской делегации замкомандующего Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Екимов.

"Сразу после завершения "Кубка моря" у нас состоятся совместные учения, в которых примут участие боевые корабли Военно-морского флота России, ВМС Ирана, Казахстана и Азербайджана. В течение нескольких дней мы будем отрабатывать совместные действия здесь, в Каспийском море", - сказал Екимов, слова которого приводит пресс-центр Армейских международных игр.

В конкурсе "Кубок моря" АрМИ-2021, который впервые проходит в Иране (в предыдущие несколько лет страной-хозяйкой выступал Азербайджан), принимают участие малые ракетные и артиллерийские корабли Азербайджана, Казахстана, Ирана и России. Каспийская флотилия представлена малыми ракетными кораблями "Махачкала" и "Астрахань".

"Кубок моря" состоит из шести этапов: морская подготовка (постановка корабля на якорь и бочку), борьба за живучесть корабля (заделка пробоин) на береговом учебном тренажёре, спасательная подготовка (посадка в спасательный плот), уничтожение плавающей мины из пулемёта и артиллерийская стрельба по морской и воздушной целям.

В районе иранского порта Энзели состоялся четвёртый этап конкурса "Кубок моря". Команды из Азербайджана, Ирана, Казахстана и России отработали стрельбу по морской мине. По итогам четырех упражнений конкурса первое место занимает команда Ирана, за ними идут моряки-каспийцы, на третьем и четвёртом месте – экипажи кораблей ВМС Казахстана и Азербайджана соответственно.

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Военные учения
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