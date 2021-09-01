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ЦАМТО

На Севмаше утверждена концепция блочно-модульного строительства подводных лодок

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Субмарина проекта 955 «Борей» на «Севмаше»
Субмарина проекта 955 «Борей» на «Севмаше».
Источник изображения: flotprom.ru

ЦАМТО, 31 августа. На Севмаше (входит в ОСК) утверждена концепция блочно-модульного строительства атомных подводных лодок.

Концепция направлена на развитие комплексной подготовки производства, обеспечивающей формирование эффективной инновационной инфраструктуры предприятия и изменение подходов к проектированию в проектных бюро.

Проект одобрен управляющим комитетом Объединенной судостроительной корпорации. Предполагается, что результатом внедрения концепции станет снижение стоимости строительства заказов, а сокращение стапельного периода позволит диверсифицировать производство, разместив на освободившихся стапельных местах заказы гражданского и двойного назначения.

Одно из преимуществ технологии – равномерная загрузка мощностей при формировании производственных программ за счет перераспределения значительного объема монтажных, электромонтажных, регулировочных, пусконаладочных работ и испытаний со стапельных мест во вновь создаваемый цех.

Для внедрения блочно-модульного метода строительства ПЛ на Севмаше осуществляется техническое перевооружение производства. Завершена реконструкция транспортно-передаточного комплекса, планируется строительство нового пролета сборочно-сварочного цеха корпусно-сварочного производства, строительство комбинированной камеры очистки и окраски, строительство цеха агрегатирования, техническое перевооружение стапельно-сдаточного производства. Окончание всех работ ожидается в 2031 году, сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".

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ОСК
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