Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на 2022 ф.г.

ЦАМТО, 31 августа. Минобороны Японии запросило на 2022 ф.г., который начнется 1 апреля 2022 года, бюджет на рекордные 5,48 трлн. иен (около 49,86 млрд. долл.), сообщает "РИА Новости" со ссылкой на материалы военного ведомства.

Таким образом, бюджет на следующий ф.г. будет на 2,6% больше размера изначального бюджета, который японское Минобороны запросило на текущий 2021 ф.г.

Как отмечается, рост расходов связан с необходимостью повышения обороноспособности в зоне отдаленных островов на фоне растущей активности Китая. В частности, на острове Исигаки в префектуре Окинава была создано новое ракетное подразделение наземных сил самообороны. Кроме этого, 130 млрд. иен (1,18 млрд. долл.) запрошено на приобретение дополнительных истребителей F-35, еще 10,2 млрд. иен (92,8 млн. долл.) – на покупку транспортных судов среднего и малого размеров. Повышение затрат также связано с ростом запрашиваемого бюджета на разработку высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов для сбора и анализа информации.

Как отмечает "РИА Новости", итоговая запрашиваемая сумма может вырасти еще больше, так как в текущий расчет не включены затраты на содержание американских баз. До конца этого года должны быть завершены переговоры относительно дальнейших условий по разделению финансовых расходов на содержание американских военных баз в Японии. В настоящее время эта статья расходов составляет около 20 млрд. иен в год (1,8 млрд. долл.).

Начиная с 1990 года, за исключением 2010 года, расходы на оборону не превышали 1% ВВП Японии. Последние девять лет идет постоянное увеличение размера оборонного бюджета, но его сумма все равно не превышает потолок в 1%. В 2020 ф.г. расходы на оборону составили 0,997% от ВВП страны, передает "РИА Новости".