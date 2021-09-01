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ЦАМТО

Новикомбанк заключил на "Армии-2021" соглашения на 140 млрд. руб.

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Открытие международного военно-технического форума "Армия-2021"
Открытие международного военно-технического форума "Армия-2021".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 31 августа. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, заключил ряд стратегических соглашений, направленных на диверсификацию отечественных промышленных предприятий. Подписания состоялись на площадке МВТФ "Армия-2021".

В соответствии с заключенными соглашениями, Новикомбанк окажет финансовую поддержку предприятиям высокотехнологичных отраслей промышленности для увеличения выпуска гражданской продукции. В частности, будут реализованы проекты в области судостроения, создания аэродромного оборудования, импортозамещения электронной компонентной базы и другие.

В присутствии заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Борисова было подписано соглашение об организации финансирования производства аэронавигационного оборудования на сумму 10,5 млрд. руб. С привлечением льготных займов Фонда развития промышленности и кредитных линий от Новикомбанка в Калужской области будет создано современное высокотехнологичное предприятие по выпуску радиомаяков, радиолокаторов и другой аппаратуры.

"На полях форума мы подписали ряд соглашений, направленных на реализацию крупнейших проектов отечественной промышленности. Мы не понаслышке знаем о задачах, которые стоят перед предприятиями высокотехнологичных отраслей, и о тех сложностях, с которыми они сталкиваются. В рамках деловой программы "Армии-2021" мы делились своим опытом с экспертным сообществом. Впервые за всю историю участия в форуме Новикомбанк представил Центр организации финансирования. Здесь наши партнеры могли получить профессиональную консультацию экспертов, подать заявку и сразу заключить договор. Подводя итоги, с гордостью отмечу, что общая сумма подписаний превысила 140 млрд. руб.", – сообщила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Соглашение с Объединенной судостроительной корпорацией предусматривает финансирование гражданских проектов на общую сумму 20 млрд. руб. Согласно договору с Объединенной приборостроительной корпорацией, Новикомбанк направит 10 млрд. руб. на реализацию инвестпроектов в рамках программы импортозамещения электронной компонентной базы.

Еще один важный проект в портфеле Новикомбанка направлен на реализацию корпоративной программы повышения конкурентоспособности "ОДК-Климов". Для обеспечения роста производства гражданской экспортноориентированной продукции компания получит финансирование в размере 3 млрд. руб.

Крупные контракты были также подписаны с холдингами "Швабе" и "Росэлектроника", концерном "Автоматика", корпорацией "Иркут", Международной корпорацией развития. Кроме того, банк заключил ряд соглашений, направленных на повышение социальной защищенности сотрудников предприятий, входящих в контур управления Ростеха, качественное улучшение их жилищных условий, а также на расширение услуг в рамках проекта "Социально-платежная карта".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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ИРКУТ НПК
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