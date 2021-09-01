ЦАМТО, 31 августа. В Челябинской области завершился очередной этап испытаний экспериментальной робототехнической платформы "Маркер", предназначенной для отработки технологий создания перспективных робототехнических комплексов.

В контрольных экспериментах были задействованы две колесных и одна гусеничная машины.

В рамках испытаний одна из колесных машин совершила марш протяженностью в 100 км. Время выполнения данного задания составило 5 ч 41 мин., за это время платформа преодолела 40 км по бездорожью (поле) и 60 км по грунтовым дорогам и дорогам с твердым покрытием. Движение осуществлялось в полностью автономном режиме. Функции оператора сводились лишь к обозначению на цифровой карте точек старта и финиша, а также нескольких промежуточных точек для обеспечения однозначности заданного маршрута.

Установленная на платформе система технического зрения, основанная на конволюционных нейронных сетях и включающая в себя набор различных сенсоров, самостоятельно строила трехмерную карту проходимости, что позволяло автономно преодолевать препятствия и выбирать оптимальный маршрут движения. Кроме того, осуществлен эксперимент по патрулированию территории. В процессе его проведения платформа двигалась по пересеченной местности по кольцевому маршруту протяженностью 2,5 км вокруг условного населенного пункта в течение шести часов.

Успешно выполнены контрольные эксперименты по запуску с борта платформы мультироторных БЛА (20 запусков) и по управлению машинами с использованием возможностей имеющихся на вооружении Сухопутных войск комплексов разведки, управления и связи. Эксперимент показал возможность существенного упрощения управления робототехническими комплексами за счет применения штатных средств боевой экипировки.

Также 27-29 июля платформа "Маркер" была задействована в военно-техническом эксперименте, который проводился на базе военно-инновационного технополиса "Эра". В рамках комплекса совместных мероприятий коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и Минобороны России обсуждены направления исследований по роботизации широкого спектра задач с целью повышения эффективности их выполнения и сохранения жизни военнослужащих.

Проект Фонда перспективных исследований "Маркер" стартовал в марте 2018 года. Главная задача проекта – проведение полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных робототехнических комплексов.

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