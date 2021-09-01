Российский сегмент МКС выработал около 80% своего ресурса

Около 80% бортовых систем российского сегмента Международной космической станции (МКС) выработали ресурс, при полной выработке ресурса могут начаться непоправимые отказы. Об этом во вторник, 31 августа, заявил генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

«Около месяца назад состоялся совет главных конструкторов, на котором на протяжении четырех часов с детальными докладами выступали все главные конструкторы бортовых систем российского сегмента МКС, их оппоненты. По итогам встречи стало понятно, что около 80% бортовых систем российского сегмента выработали ресурс, а из этого следует, что буквально на следующий день после того, как системы полностью выработают ресурс, могут начаться непоправимые отказы», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, в этой ситуации разработчики систем не будут нести ответственность.

«Несет [ответственность] эксплуатирующая организация, то есть мы — РКК «Энергия», — заявил он.

Кроме того, Соловьев отметил, что в связи с этим после 2025 года потребуется серьезная замена основных бортовых систем станции.

Днем ранее руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко заявил, что ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС на период до 2025 года находится под контролем. При этом Устименко отметил, что состояние российского и американского сегментов МКС постоянно анализируется специалистами.

30 августа сообщалось, что космонавты нашли новые несквозные трещины в первом и самом старом модуле «Заря» МКС в ходе обследования российского сегмента станции. Владимир Соловьев выразил опасение, что трещины в «Заре» могут постепенно расползтись, так как до этого были обнаружены сквозные трещины в модуле «Звезда».