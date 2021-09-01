Названы сроки эксплуатации российского сегмента МКС после модернизации

Модернизация российского сегмента Международной космической станции (МКС) позволит продолжить его эксплуатацию в течение трех-пяти лет после 2025 года, но стоимость таких работ — высокая. Об этом сообщил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

Он уточнил, что корпорация уже составила и направила в «Роскосмос» целевую программу по модернизации тех элементов российского сегмента, которые подлежат доработке.

«Программа оценена в значительные средства. Например, сейчас радиоэлектронные компоненты, которые используются на МКС, уже не выпускаются. Соответственно, нужно запускать единичное производство. Это удлиняет сроки разработки, увеличивает стоимость. После 2025 года российский сегмент можно будет эксплуатировать еще 3–5 лет, но это будет стоить существенных средств», — сказал Соловьев в интервью «РИА Новости».

Накануне руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко сообщил, что ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС на период до 2025 года находится под контролем.

В ноябре прошлого года Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют «лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС» после 2025 года. Корпорация выступила с предложением отказаться от эксплуатации МКС и создать национальную станцию и пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе МКС, отмечал Соловьев.

Так, ранее в этот день стало известно, что конструкция новой российской космической станции может начаться в 2027 году. При этом в течение двух лет РФ будет продолжать эксплуатацию российского сегмента МКС.