Войти
Военно-промышленный курьер

Моряки России, Азербайджана, Ирана и Казахстана на Каспии проведут совместное учение

561
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Об этом сообщил глава российской делегации заместитель командующего Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Екимов.

Также он отметил удовлетворённость организацией конкурса принимающей стороной и поблагодарил руководство ВМС Ирана за радушный приём.

В конкурсе «Кубок моря» АРМИ-2021, который впервые проходит в Иране (в предыдущие несколько лет страной-хозяйкой выступал Азербайджан) принимают участие малые ракетные и артиллерийские корабли ВМФ Азербайджана, Казахстана, Ирана и России. Каспийская флотилии представлена малыми ракетными кораблями «Махачкала», экипаж которого участвует в конкурсных испытаниях и «Астрахань».

Штабным кораблём, на котором находятся главы делегаций всех стран является спасательный буксир службы поисковых и аварийно-спасательных работ флотилии СБ-738.

Закрытие конкурса должно состояться 3 сентября. После этого корабли-участники проведут совместные манёвры в южной части Каспийского моря и отправятся в пункты постоянного базирования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Иран
Казахстан
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
КФ
Похожие новости
01.09.2021
Контр-адмирал Екимов: Россия, Азербайджан, Иран и Казахстан проведут военно-морские учения
25.07.2018
Корабли Каспийской флотилии прибыли в Азербайджан для участия в конкурсе "Кубок моря"
04.06.2018
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
16.11.2016
Военно-морская мощь российского Каспия
04.08.2016
Корабли ВМФ России провели стрельбы на конкурсе "Кубок моря"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 23:24
  • 64
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов
  • 01.09 23:22
  • 1
«Пенициллин», лекарство от агрессии
  • 01.09 23:22
  • 16
Украина закупила китайский титан
  • 01.09 23:20
  • 2
Шойгу заявил о заключении контрактов на 500 млрд рублей на форуме «Армия-2021»
  • 01.09 22:46
  • 9
Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В
  • 01.09 21:39
  • 44
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 01.09 19:21
  • 370
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 01.09 17:06
  • 256
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 01.09 16:10
  • 200
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 01.09 15:57
  • 1
Шойгу распорядился привлекать войсковых офицеров к обучению слушателей и курсантов военных вузов
  • 01.09 15:21
  • 26
Государство, к станку
  • 01.09 14:54
  • 10
Российские военные ежегодно получают до 150 самолетов и вертолетов - Шойгу
  • 01.09 13:15
  • 64
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 01.09 11:52
  • 5
Гиперзвуковое оружие: кто впереди планеты всей, а кто в отстающих
  • 01.09 02:57
  • 243
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем