Моряки России, Азербайджана, Ирана и Казахстана на Каспии проведут совместное учение

Об этом сообщил глава российской делегации заместитель командующего Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Екимов.

Также он отметил удовлетворённость организацией конкурса принимающей стороной и поблагодарил руководство ВМС Ирана за радушный приём.

В конкурсе «Кубок моря» АРМИ-2021, который впервые проходит в Иране (в предыдущие несколько лет страной-хозяйкой выступал Азербайджан) принимают участие малые ракетные и артиллерийские корабли ВМФ Азербайджана, Казахстана, Ирана и России. Каспийская флотилии представлена малыми ракетными кораблями «Махачкала», экипаж которого участвует в конкурсных испытаниях и «Астрахань».

Штабным кораблём, на котором находятся главы делегаций всех стран является спасательный буксир службы поисковых и аварийно-спасательных работ флотилии СБ-738.

Закрытие конкурса должно состояться 3 сентября. После этого корабли-участники проведут совместные манёвры в южной части Каспийского моря и отправятся в пункты постоянного базирования.