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ТАСС

Индия адаптировала новейшую ракету Astra к истребителю Су-30МКИ

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Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ.
Источник изображения: © Фото : страница ВВС Индии в Twitter

Ракета была представлена в ходе форума "Армия-2021"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Оборонно-промышленный комплекс Индии адаптировал новейшую ракету класса "воздух-воздух" Astra к истребителю Су-30МКИ. Об этом ТАСС сообщил директор управления по связям с общественностью главного индийского разработчика военной техники Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Нарендра Кумар Ария.

"Мы адаптировали новую ракету Astra к Су-30МКИ", - сказал он, добавив, что ракета Astra была представлена в ходе недавно завершившегося форума "Армия-2021".

Ария высоко оценил российско-индийское сотрудничество в оборонной сфере. "Россия и Индия наладили очень хорошее сотрудничество [в сфере оборонной промышленности]. [Это сотрудничество] положительно и очень плодотворно, в качестве примера можно привести успешное предприятие BrahMos. Также мы участвовали в "Армии-2021" с целью показать наши новые продукты", - проинформировал Ария. Он отметил, что в ходе выставки DRDO представило две радиолокационные станции, новые противотанковые ракеты HELINA и NAG.

Ракета класса "воздух-воздух" Astra, разработанная DRDO, является первым авиационным средством поражения индийской разработки. Ее дальность составляет более 100 км. Astra станет базовой ракетой "воздух-воздух" большой дальности действия Военно-воздушных сил (ВВС) Индии.

Истребитель Су-30МКИ формирует основу индийской фронтовой авиации - на вооружении ВВС Индии состоит около 270 таких машин.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Helina
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Компании
DRDO
Проекты
АРМИ-20XX
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