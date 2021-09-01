Индия адаптировала новейшую ракету Astra к истребителю Су-30МКИ

Ракета была представлена в ходе форума "Армия-2021"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Оборонно-промышленный комплекс Индии адаптировал новейшую ракету класса "воздух-воздух" Astra к истребителю Су-30МКИ. Об этом ТАСС сообщил директор управления по связям с общественностью главного индийского разработчика военной техники Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Нарендра Кумар Ария.

"Мы адаптировали новую ракету Astra к Су-30МКИ", - сказал он, добавив, что ракета Astra была представлена в ходе недавно завершившегося форума "Армия-2021".

Ария высоко оценил российско-индийское сотрудничество в оборонной сфере. "Россия и Индия наладили очень хорошее сотрудничество [в сфере оборонной промышленности]. [Это сотрудничество] положительно и очень плодотворно, в качестве примера можно привести успешное предприятие BrahMos. Также мы участвовали в "Армии-2021" с целью показать наши новые продукты", - проинформировал Ария. Он отметил, что в ходе выставки DRDO представило две радиолокационные станции, новые противотанковые ракеты HELINA и NAG.

Ракета класса "воздух-воздух" Astra, разработанная DRDO, является первым авиационным средством поражения индийской разработки. Ее дальность составляет более 100 км. Astra станет базовой ракетой "воздух-воздух" большой дальности действия Военно-воздушных сил (ВВС) Индии.

Истребитель Су-30МКИ формирует основу индийской фронтовой авиации - на вооружении ВВС Индии состоит около 270 таких машин.