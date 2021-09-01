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ЦАМТО

"Технодинамика" получила награду от Минобороны РФ

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Стенд холдинга «Технодинамика»
Стенд холдинга «Технодинамика».
Источник изображения: rostec.ru

ЦАМТО, 31 августа. Министерство обороны РФ отметило вклад Центра научно-технических услуг "Динамика" холдинга "Технодинамика" Госкорпорации Ростех в укрепление обороноспособности России при выполнении гособоронзаказа.

Кубок и диплом вручили генеральному директору ЦНТУ "Динамика" Олегу Максенкову в заключительный день работы Международного военно-технического форума "Армия-2021" в КВЦ "Патриот".

В финальный день работы форума "Армия-2021" состоялась торжественная церемония награждения предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса, которые внесли значительный вклад в укрепление обороноспособности страны при выполнении гособоронзаказа. Церемония прошла под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова и заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко.

Как отметил Валерий Герасимов, на площадке форума были представлены современные и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники российского производства, многие из которых уникальны и не имеют аналогов в мире. Он также добавил, что отечественные военные комплексы стоят на боевом дежурстве днем и ночью, во всех климатических зонах, в воздухе, на земле, на воде, а также в космическом пространстве.

"Это стало возможным благодаря тому, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России своевременно, качественно и в срок выполняют государственный оборонный заказ", – сказал Валерий Герасимов.

Отдельно Министерство обороны отметило значительный вклад трудового коллектива ЦНТУ "Динамика" в укрепление обороноспособности страны при выполнении государственного оборонного заказа – за разработку не имеющих аналогов учебно-тренировочных комплексов под все типы современных летательных аппаратов, эксплуатирующихся в Вооруженных силах России, а также создание уникальных технических средств обучения на динамической системе подвижности под все типы вертолетов, применяемых в Воздушно-космических силах и морской авиации ВМФ.

"Наш холдинг много лет выполняет гособоронзаказ, мы стараемся активно развиваться, чтобы опережать потребности. В частности, тренажеры уже достигли очень высокого уровня, но мы продолжаем работать в области технологий визуализации, имитации линейных и угловых ускорений, совершенствования специального программного обеспечения, прорабатываем возможности создания интегрированных обучающих систем. Понимаем, что от этого зависит качество подготовки летчиков, а значит, и безопасность будущих полетов", – отметил генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Технодинамика
ЦНТУ Динамика
Персоны
Герасимов Валерий
Криворучко Алексей
Проекты
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
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