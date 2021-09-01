Форум глазами министра

Маршрут Сергея Шойгу как индикатор значимости показанного

Не секрет, что осмотр руководящими лицами страны выставочных экспозиций планируется заранее и экспромтов не терпит. А значит, маршрут должен включать все самое важное. Так было и на этот раз.

По итогам осмотра авиационной техники и вооружения ВКС в Кубинке министр обороны Сергей Шойгу дал ряд поручений. В частности, он поставил задачу продолжить совершенствование бортового оборудования вертолета Ка-52М «Аллигатор», которое позволит экипажу решать боевые задачи, не заходя в зону поражения ракетами противника. «Надо идти дальше в этом направлении. Это важная задача», – сказал министр.

Главком ВКС генерал армии Сергей Суровикин в свою очередь доложил министру, что представленный в экспозиции Ка-52М – одна из двух машин, которые находятся на государственных испытаниях. Пилоны вертолета подготовлены для использования ракет «Атака», «Вихрь» и «Вихрь-М». По его словам, Ка-52М будет оснащаться ракетами «Вихрь-М» уже в 2022 году.

При осмотре новейшего учебного самолета УТС-800 отечественного производства Шойгу поставил задачу в ноябре поднять его в воздух, а в 2022-м – завершить испытания.

Тренажер виртуальной реальности для тактической и огневой подготовки десанта и спецназа «Хамелеон VR. Дуэль», разработанный с учетом боевого сирийского опыта, представило Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Еще одна разработка предназначена для подготовки летчиков. Авиатренажер Diamond DA-42T (российская версия австрийских самолетов Diamond) сейчас проходит испытания в Краснодарском летном ВВАУЛ.

Глава военного ведомства обратил внимание руководителей органов военного управления, что такие тренажеры должны поступать в учебные заведения одновременно с учебно-боевой техникой.

Фото: Алексей Песков

Сергей Шойгу также дал поручение завершить госиспытания перспективного стрелкового оружия и защитного снаряжения для летчиков ВКС по итогам посещения стрелкового центра Калашникова на территории парка «Патриот». Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев представил министру передовые технические решения при разработке системы носимого аварийного запаса летного состава российских ВКС. Система включает в себя компактный пистолет Лебедева ПЛК для личной самообороны пилота, жилет с комплектом оборонительных гранат. Был презентован пистолет-пулемет для летчиков ППК-20, оснащаемый прибором малошумной стрельбы и новым складным прикладом. Оружие весом 3 килограмма комплектуется магазинами на 30 патронов. Были также представлены новая снайперская полуавтоматическая винтовка СВЧ и новейший ручной реактивный гранатомет с 40-мм боеприпасом.

Министр одобрил новые оружейные разработки. «Ведь сделали же, а сколько лет говорили об этом, начиная с 2012 года! Вот именно такой комплект мы и заказывали!» – заключил Шойгу.

Шойгу большое внимание уделил военно-техническому сотрудничеству, образованию и медицине. Глава ФС ВТС Дмитрий Шугаев рассказал, что особый интерес у иностранных партнеров вызвали танк Т-90МС, тяжелые огнеметные системы ТОС-А1, БМП на платформе «Бумеранг», военно-транспортный самолет Ил-76МД90А, вертолеты семейста «Ми», зенитная ракетная система «Антей-4000», береговые ракетные комплексы «Рубеж», автоматы Калашникова АК-12, АК-15, АК-19 и другое оружие.

В ходе осмотра Шойгу посетил и экспозиции зарубежных государств, представленные на форуме, в том числе Казахстана, Индии, Белоруссии, Пакистана. А также экспозицию военного инновационного технополиса «Эра».

Основное внимание глава военного ведомства уделил разработкам в сфере медицины и образования. Вместе с руководителем ФМБА России Вероникой Скворцовой осмотрел экспозицию, где представлены медицинские разработки. Слушатели филиала Военно-медицинской академии продемонстрировали многофункциональный высокотехнологичный робот-тренажер, который используется в учебном процессе в симуляционных центрах академии для обучения курсантов, ординаторов, слушателей. На одном из них министру показали оказание экстренной помощи.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 33 (896) за 31 августа 2021 года