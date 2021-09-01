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Военно-промышленный курьер

Пропишите Кабулу рецепт

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Источник изображения: Фото: yandex.ru

Единая политическая методичка уже не работает

События в Афганистане, связанные со стремительным обрушением политического режима, построенного по образцу западной демократии и не имевшего опоры в широких слоях населения, заставляют еще раз обратится к классической политической теории и различным трактовкам ее положений, истинность которых доказывается только одним судьей – общественно-исторической практикой.

Легальная нелегитимность

Попытка построить определенную политическую модель вне исторического, этнонационального и религиозного контекста неизбежно ведет к нарушению диалектического подхода к анализу социальных явлений. Другими словами, даже при правильном учете вышеперечисленных факторов, оказывающих влияние на построение того или иного политического режима, по прошествии времени ситуация меняется – и надо их заново анализировать.

Одного рецепта на все времена нет. Тем более нельзя прибегать к построению политических режимов по шаблону. Фактически США повторили ту же ошибку, которую допустило руководство СССР со времен Хрущева, посчитавшее что экономическая и военно-техническая помощь нивелирует все различия между государствами, которые нужно привести к «единому знаменателю».

Заканчивая свою книгу «Великая шахматная доска», отчаянный русофоб и советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский писал: «В течение нескольких ближайших десятилетий может быть создана функционирующая система сотрудничества, построенная с учетом геополитической реальности, которая постепенно возьмет на себя роль международного «регента», способного нести груз ответственности за стабильность и мир во всем мире. Геополитический успех, достигнутый в этом деле, надлежащим образом узаконит роль Америки как первой, единственной и последней истинно мировой сверхдержавы».

“Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль: «Большие государства ведут себя на международной арене как бандиты, а маленькие как куртизанки»”

Прошло совсем немного времени после написания этих строк и на мировой «шахматной доске» все пошло не так – провал с «Арабской весной», невозможность установить единые правила игры для Ирана, Сирии, Ирака, Белоруссии и даже союзной Турции. А ситуация с вассалами из восточной Европы после провала в Афганистане тоже становится не столь однозначной. По единой методичке не хотят играть Польша и Венгрия, не говоря уже о Германии и Франции.

Встает вопрос о легитимности власти в государствах, которые считаются легальными союзниками США, но при изменении ситуации быстро меняют политический вектор. Такое может происходить только в двух случаях. Либо легальная (открытая и опирающаяся на законы и подзаконные акты изданные публично) власть в этих государствах не контролирует ситуацию в стране, докладывая своему суверену о полной поддержке населения – легитимности (чего на самом деле нет), и в этом случае она является нелегитимной, несмотря на весь набор демократических атрибутов государственной власти, либо и политическое руководство и население просто водят своего хозяина за нос, таким образом получая финансовую и военно-техническую помощь, зная что в случае изменения политического вектора она пригодится и ничего отдавать не придется.

Поневоле вспоминаются слова не менее знаменитого русофоба и опасного противника России премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля: «Большие государства ведут себя на международной арене как бандиты, а маленькие – как куртизанки». Надо думать, он знал о чем говорил.

Куда пойдут талибы

Так чего же стоит лояльность европейских союзников США в свете последних событий в Афганистане, связанных с молниеносным захватом всей территории страны запрещенным в РФ радикальным движением «Талибан» и не менее молниеносным бегством армейского контингента США и ее союзников по НАТО, которые оставили официальному противнику (противнику ли?) вооружение и военную технику. А в это время президент США Джо Байден укрывался под видом отпуска в своем американском «форосе». Его с величайшим трудом вытащили на белый свет, где он дал происходящему в Афганистане не совсем внятную оценку. «Первый шахматист» наших дней явно не понимает, что происходит на доставшихся ему в наследство клеточках – или делает вид, что не понимает.

С другой стороны, захват территории Афганистана радикалами можно сравнить с захватом Гитлером части Европы перед Второй мировой войной. Тогда Британия и Франция сумели на первом этапе отвести угрозу нападения Германии и попытались направить ее на СССР. Очевидно, что некая «невидимая» сила должна тоже направить радикалов. Вопрос только куда? Это вопрос времени. Для дальнейшего продвижения у них есть практический все: брошенная в большом количестве вооружение и военная техника, перешедшие на сторону радикалов подготовленные и обученные американцами афганские военные (вопрос не стоит о их качестве – для гибридного противостояния на истощение достаточно количества «пушечного мяса»), молчание мирового западного сообщества и конечно идеология.

Не слышно стройного возмущения хора западных парламентариев, глав и правительств Европы по поводу смены власти. Зато уже слышны возгласы Европарламента выработать новую стратегию по Афганистану, которая будет учитывать изменившуюся расстановку сил. В их заявлении говорится, что Россия и Китай «могут заполнить политический вакуум» в регионе. А для этого вновь следует попытаться взять новое руководство Афганистана под свое крыло и втянуть его в конфликт с Китаем и Россией. И только в ООН обеспокоены надвигающейся гуманитарной обстановки в стране. Однако, учитывая реальный вес этой международной структуры в нынешней глобальной политике, можно предполагать, что это просто дежурное напоминание мировому сообществу о своем существовании.

Прямая параллель у Афганистана (несмотря на различия) по соотношению легальность-легитимность и с нынешней Украиной, в которой не только легитимность, но и легальность действующей власти в открытую не признается частью населения страны (ЛНР, ДНР). Однако к ситуации с легальностью и легитимностью политической власти на Украине у США и его союзников претензий нет. А к политической власти в Белорусии – есть. К России – тоже есть.

Не надо забывать, что задолго до выборов последовал отказ прислать своих наблюдателей на парламентские выборы в Россию под надуманным предлогом. Несмотря на то, что в этих государствах власть была легальна и легитимность признана подавляющей частью населения. Апелляция к тому, что нарушены права отдельных групп и даже лиц, выглядят как издевательство. Во всех обществах всегда есть диссиденты. Но права человека (тем более, если он относится к «пятой колонне») не должны быть выше права подавляющей части населения считать власть в той или иной стране легитимной и легальной. Однако мы видели какое возмущение это вызывает на Западе, где права меньшинства давно поставили выше прав большинства. О правах народов там даже не вспоминают.

И снова обратимся к Бжезинскому в связи с событиями в Афганистане. «Нынешнее состояние дезорганизации в Афганистане аналогично советскому наследству, хотя страна не является бывшей советской республикой. Афганистан лишь на бумаге существует как национальное государство, а его 22-миллионное население резко разобщено по этническому принципу, причем разногласия между проживающими на территории страны пуштунами, таджиками и хазарами усиливается. Таким образом, Афганистан следует рассматривать не только как часть этнической головоломки в Средней Азии, но также с политической точки зрения во многом скорее, как часть «Евразийских Балкан».

Что США сделали на Балканах, известно. Не пора ли и нам начинать ставить нашим «партнерам» на Западе и Востоке вопросы о легальности и легитимности, а не пытаться оправдываться и что-то доказывать. И уж точно не стоит МИД РФ торопиться признавать легальность новой власти Афганистана (да и других государств после выборов), не встречая понимания. Стоит поинтересоваться сначала, что слышала новая власть в таких государствах о Крыме, Абхазии, Южной Осетии (а в перспективе ДНР и ЛНР). Тем более, что в Панджшерском ущелье уже собираются под знамена те, кто задумался о легальности и легитимности новой власти Афганистана.


Игорь Родионов, кандидат технических наук

Григорий Никоноров, кандидат философских наук, доцент

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 33 (896) за 31 августа 2021 года

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