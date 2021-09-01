Заглянуть в будущее

Рационализаторы и изобретатели РВСН представили на форуме целый ряд новых инновационных разработок

На МВТФ «АРМИЯ-2021», как и следовало ожидать, были показаны не просто новинки ВВСТ, а лучшие инновационные достижения российской инженерной школы. Среди них особое место занимают разработки для Ракетных войск стратегического назначения. О них рассказал заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Андрей Бурбин.

– Андрей Анатольевич, чем стратегические ракетчики в этот раз удивили посетителей МВТФ «АРМИЯ-2021»?

– В 2021 году Ракетные войска стратегического назначения были наиболее широко представлены на Форуме. Традиционно РВСН приняли участие в мероприятиях научно-деловой программы, показали наиболее перспективные разработки вузов РВСН и 4-го ЦНИИ Минобороны России, а также продемонстрировали стартовую батарею мобильного ракетного комплекса.

Новинками нашей статической экспозиции стали действующие образцы унифицированного агрегата аварийно-спасательной группы М210 и станции транспортабельной азотокислорододобывающей (СТАД-100).

Кроме того, Пермское суворовское военное училище – первое из открытых на постсоветском пространстве – приняло участие в VI чемпионате «Дронбиатлон» с использованием дистанционно управляемых моделей.

– Можно ли говорить о каких-то прорывных изобретениях? Что продемонстрировали рационализаторы?

– Рационализаторы и изобретатели РВСН приняли участие в экспозиции Главного управления боевой подготовки Министерства обороны Российской Федерации и представили ряд инновационных разработок, раннее не демонстрировавшихся. В области искусственного интеллекта, беспилотной авиации, информационных технологий, устройства обработки и хранения информации, а также макетные и стендовые решения для наглядной демонстрации прорывных технологий. Всего в рамках данной экспозиции было заявлено 8 разработок, например, «Боеприпас для гранатомета против беспилотных летательных аппаратов», «Переносной беспилотный летательный аппарат многоцелевого назначения» и другие изобретения.

– Каким образом осуществляется отбор изобретений и инновационных технологий для последующего экспонирования на мероприятиях международного уровня?

– Интерес к форуму «АРМИЯ» остается неизменным, так как эта площадка является одним из основных мест, ежегодно демонстрирующих инновационные и прорывные технологии. Отбор инновационных изобретений в РВСН производится следующим образом. В течение года проходят ежемесячные заседания специально созданных в Военной академии РВСН комиссий, на которых изобретатели демонстрируют десятки работ и защищают свои технические решения. В случае, когда экспонат на основании специально разработанных рейтинговых таблиц признается комиссиями достойным для представления на международном уровне с точки зрения научной новизны, актуальности и перспектив развития, он «отправляется» на различные конкурсы, как Минобороны России, так и межведомственного уровня. Ну а далее, по соревновательному принципу – кто выше оценен, тот и представляет академию на МВТФ.

– Какие новые образцы техники продемонстрированы на форуме?

– Впервые была представлена мобильная азотодобывающая станция СТАД-100, о которой уже упоминал. Под давлением 400 атмосфер СТАД-100 добывает кислород, азот, воздух в сжиженном и газообразном виде в любой точке позиционного района из атмосферного воздуха. В состав комплекса входят технологические и компрессорные машины, а также дизельная электростанция. Проведенные государственные и межведомственные испытания показали: СТАД-100 выдает также медицинский кислород с объемной долей 99,8 %, что в настоящее время очень актуально в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Кроме того, мы впервые презентовали унифицированный агрегат аварийно-спасательной группы. Он предназначен для ликвидации и устранения последствий чрезвычайных ситуаций. Не сомневаюсь, что данная новинка привлечет большое внимание наших коллег из других силовых структур и ведомств.

Добавлю, что в 2020 году на форуме в дополнение к традиционной батарее подвижного грунтового ракетного комплекса демонстрировались перспективные агрегаты на базе автомобиля «КамАЗ-6350», созданные в рамках опытно-конструкторской работы «Технология-РВ» – это оборудованные по последнему слову техники машины технического обеспечения ракетного вооружения, позволяющие успешно и комфортно решать задачи по предназначению.

– В РВСН поступают уникальные учебно-тренировочные средства, тренажерные системы. Демонстрировались ли они ранее и что собой представляют?

– За последние пять лет в РВСН поступило более 300 современных учебно-тренировочных средств, все они по-своему уникальны и позволяют совершенствовать навыки любого специалиста как индивидуально, так и в составе подразделения.

Новейшие тренажерные системы обеспечивают подготовку не только дежурных смен ракетных полков к заступлению на боевое дежурство, но и других подразделений РВСН, в том числе охраны и разведки, позволяя в учебных корпусах отрабатывать решение сложных тактических задач.

Программное обеспечение и состав информации новейших тренажеров идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые машины. Они позволяют моделировать в виртуальном пространстве любую обстановку, динамику перемещения машин в экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий. Причем для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажеры, которые объединены в одну учебно-тренировочную сеть, обеспечивают проведение занятий по единому замыслу.

Часть из них была представлена на Форуме, как, например, комплексный тренажер боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М», предназначенный для подготовки экипажа по охране и обороне подразделений ракетного комплекса «Ярс» на марше, полевых стартовых позициях и в пункте постоянной дислокации.

– Сколько лет РВСН участвуют в Международном военно-техническом форуме?

– Форум «АРМИЯ-2021» стал для нас уже седьмым по счету. Стратегические ракетчики на нем были широко представлены, ведь с каждым годом экспозиция Ракетных войск расширяется и обновляется.

Форум является одной из основных площадок для неформального, живого общения специалистов различного профиля, объединяющей представителей Министерства обороны, предприятий ОПК, НИИ, высших учебных заведений, множества других организаций. Такое взаимодействие обеспечивает открытый, лишенный формализма, диалог, способствующий объективному и многогранному обсуждению вопросов развития, как РВСН, так и Вооруженных Сил Российской Федерации в целом, тем самым позволяет выработать единую позицию по существующим проблемам, найти оптимальные пути их разрешения.

Ежегодно командование РВСН привлекает к мероприятиям Форума предприятия промышленности, выполняющие НИОКР в интересах стратегических ракетчиков. Представительство ОПК с каждым годом становится все солиднее и шире. По сравнению, например, с 2015 годом, когда мы в первый раз приняли участие в Форуме, количество предприятий увеличилось в три раза и в этом году достигло 30 организаций, которые представят около 1000 высокотехнологичных разработок.

– Какие экспонаты и научные достижения показали учебные заведения?

– Репутация «вуза будущего» закрепилась за Военной академией РВСН имени Петра Великого не случайно. В 2020-м на Форуме представители академии озвучили идею развития мультимедийных возможностей лекционных залов, создания «умных аудиторий» в учебных заведениях. В этом году мы пошли дальше и подготовили макет такой аудитории с интерактивными средствами визуализации. Он был представлен в рамках экспозиции академии на выставке «Военное образование – передовые технологии и цифровая трансформация».

В «умной аудитории», по замыслу рационализаторов, планируется с помощью технических средств следить за активностью, вниманием и сосредоточенностью обучающихся во время проведения занятий. Иными словами, с помощью искусственного интеллекта педагог сможет получать исчерпывающую информацию о степени вовлеченности курсантов в процесс обучения и индивидуализировать его. Необходимо подчеркнуть, что на Форуме был представлен не только макет «умной аудитории», но и ее программное обеспечение, разработанное преподавателями вуза совместно с курсантами.

Кроме того, в рамках специализированной выставки Форума «День инноваций» вузами РВСН подготовлен широкий перечень разработок. Наибольший интерес представляют перспективное пастообразное топливо для ракетных двигателей и специальный прибор для определения площади жгутов микропластика, используемого, в том числе, и в ракетостроении.

– В каких мероприятиях научно-деловой программы форума участвовали стратегические ракетчики? Какие организации РВСН работали на «круглых столах» и брифингах?

– В рамках научно-деловой программы форума Военная академия РВСН имени Петра Великого и 4-й ЦНИИ провела «круглые столы», посвященные подготовке специалистов в области робототехники и искусственного интеллекта. Учитывая достаточно широкий спектр научных школ, функционирующих в учебных заведениях РВСН, наши представители приняли участие в работе более 50 «круглых столов», брифингов и конференций.

– Что удалось реализовать в РВСН в соответствии с теми решениями и договоренностями, которые достигнуты на площадках форума в предыдущие годы?

– С учетом ранее принятых решений и договоренностей в целях экспериментальной проверки теоретических положений и определения порядка дальнейшего использования отобранных разработок организованы и в настоящее время проводятся соответствующие исследования. Предприятия промышленности активно участвуют в данной работе, где военные специалисты могут вживую увидеть все возможности предлагаемых инноваций. Кроме того, данная практика позволяет предприятиям совершенствовать свои разработки с учетом требований Министерства обороны, предъявляемых к вооружению, военной и специальной технике, условиям будущей эксплуатации.

Таким образом, форум стал интересен не только впервые пришедшим на него, но и посетителям прошлых лет. А знакомство со стендами Ракетных войск стратегического назначения позволило оценить их настоящее и заглянуть в будущее.

Беседовал Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 33 (896) за 31 августа 2021 года