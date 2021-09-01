Договорняк по-американски

Что стоит за тайными отношениями между США и талибами

Сегодня по поводу поспешного вывода американских войск из Афганистана большинство экспертов склоняется к единому мнению – Соединенные Штаты провалились со своей миссией по усмирению талибов. Но есть и иные оценки происходящего.

Еле унесли ноги

Американскому обществу подконтрольные «большой цифре» СМИ, скормили совершенно иную трактовку событий. Мол, США выполнили свою задачу, но больше не хотят тратить ни ресурсы, ни время на бесполезную возню в чужом регионе. Джо Байден после неожиданного падения Кабула даже заметил, что если бы американский контингент продолжал оставаться в Афганистане, это грозило немыслимыми потерями, которые не нужны Америке.

При этом новая администрация привычно обвиняет Дональда Трампа в занижении потерь в Афганистане. К примеру, данные Ирана и США о потерях американцев в Афганистане разнятся. Иранский генерал Корпуса стражей исламской революции Исмаил Каани не так давно заявил, что утверждения властей США о том, что потери американцев в ходе военных кампаний в Ираке и Афганистане составили всего около пяти тысяч солдат и гражданских специалистов, существенно занижены.

«КСИР обладает достоверными сведениями, свидетельствующие о том, что потери американской армии в Афганистане и Ираке в два с половиной раза превышают данные официальной статистики США», – приводит слова Каани агентство Tasnim. Каани не забыл упомянуть и о финансовых потерях Вашингтона. По его данным, военное вторжение американцев в Ирак и Афганистан обошлось в 7 триллионов долларов.

В соответствии с документом, обнародованным американским Университетом Брауна, наибольшие потери армия США понесла в Ираке, где погибли 4550 американских военнослужащих, а в Афганистане потери были почти в два раза меньше – 2401 человек. Иран же утверждает, что только в Афганистане США потеряли убитыми более 5800 военнослужащих.

По следам бригады «Фатемиюн»

У Тегерана в Афганистане свой интерес – усиливая свое влияние и поставляя вооружение шиитским и персоязычным общинам хазарейцев, численность которых в Иране доходит по разным данным до 3 миллионов человек, Тегеран надеется на то, что они станут буфером между шиитами и непримиримыми талибами. Оказывая хазарейцам политическую и экономическую поддержку, Иран обрел в лице этих племен инструментарий, способный повлиять на стабильность в соседнем государстве.

Еще в 90-х годах Каани участвовал в войне Ирана против афганских наркокартелей. Известен совместный снимок Каани и Ахмад Шаха Масуда, датированный 1999 годом. Каани, по мнению западных экспертов, оказывал материально-техническую, финансовую и военную поддержку Северному альянсу.

“Теперь в распоряжении «Талибана» 40 средних танков Т-55 и Т-62, 640 БТР MSFV, 200 БА MaxxPro, а также несколько тысяч «Хаммеров». Перешли в руки «учеников медресе» и до 50 РСЗО «Град», 85 122-мм гаубиц Д-30 и 24 155-мм M114A1”

Иран, как шиитское государство, просто не мог не поддерживать альянс хотя бы потому, что был обеспокоен растущей мощью талибов, фундаменталистской суннитской группировки, которая в свою очередь поддерживалась его главным региональным конкурентом – Саудовской Аравией.

Иран и талибы действительно были на грани войны в 1998 году – сразу после убийства талибами восьмерых иранских дипломатов и сотрудника иранского государственного агентства новостей IRNA в иранском консульстве в афганском городе Мазари-Шарифе.

Известно, что в Сирии, куда КСИР направил своих военных советников и тысячи обученных шиитских бойцов по согласованию с президентом Башаром Асадом, расквартирована бригада «Фатемиюн», состоящая в основном из афганцев, представителей хазарейского меньшинства. «Фатемиюн» включает в свой состав ветеранов бригады «Абузар» – шиитского афганского ополчения, бойцы которого сражались на стороне Ирана в войне против Ирака.

Словом, с талибами у Ирана отношения натянутые, а вот у США, похоже, они иные. Зачем при содействии ЦРУ пакистанские власти отпустили в 2018 году Абдула Гани Барадара, одного из лидеров «Талибана», становится понятным только теперь.

Ставка на талибов

Очевидно, что американцы сделали ставку на муллу Барадара Ахунда, чтобы выполнить две свои глобальные задачи: вывести войска из Афганистана без потерь и насолить Китаю, а заодно России и Ирану, оставив талибам весь арсенал оружия. А значит «договорняк» Пентагона и «Талибана» сработал филигранно.

Богатые трофеи талибов тому свидетельство. Они достались движению без боя, когда под его контроль перешли бывшие американские базы. Помимо танков, броневиков и даже БЛА талибы завладели в Мазари-Шарифе и Кандагаре вертолетами и легкими штурмовиками. Похоже, все имущество афганской армии досталось «Талибану». Ранее муллы были вынуждены пополнять свой арсенал тайными тропами через оружейных баронов Зоны племен – пакистанской провинции, подконтрольной отрядам сочувствующих талибам пуштунов. Сегодня же они получили подарок, обеспечивающий их боевой мощью на долгие годы.

Теперь в распоряжении «Талибана» 40 средних танков Т-55 и Т-62, 640 бронетранспортеров MSFV, 200 бронеавтомобилей MaxxPro, а также несколько тысяч «Хаммеров». Перешли в руки «учеников медресе» и до 50 РСЗО «Град», 85 122-миллиметровых гаубиц Д-30 и 24 155-миллиметровых M114A1. В их руках 600 минометов, не говоря уже о десятках тысяч единиц стрелкового оружия западного производства.

Тонны боеприпасов остались на базах американцев, словно ждали новых хозяев. За аккуратно выложенные ящики с ночными прицелами, тепловизорами, даже униформой и средствами индивидуальной защиты Пентагон выменял жизни своих джи-ай. Американским солдатам дали зеленый коридор.

Невиданная щедрость янки по отношению к «Талибану» не могла возникнуть на ровном месте и имеет далеко идущие пустом. У талибов появились принципиально новые возможности. У них теперь есть даже авиация.

Афганские военные, получившие подготовку у лучших инструкторов НАТО, теперь служат талибам, и готовят созданный талибами спецназ для диверсионной работы, захватов плацдармов и маневрирования в тылу врага.

«Ученики медресе»

Нынешнее пришествие «Талибана» не омрачено гражданской войной. Северный Альянс не имеет таких лидеров, как убитый «Аль-Каидой» Ахмад Шах Масуд. Узбекский генерал Дустум, хозяин канувшего в лету Дустумистана, уже не тот, он запятнал себя связями с Анкарой и Ташкентом. Это значит, что у талибов нет серьезного противника внутри страны. Американцы словно подталкивают их к экспансии.

Куда же пойдут талибы, когда поймут, что их власть зависит исключительно от пассионарности? Пути четыре. Американцам очень хотелось, чтобы талибы двинулись на Иран громить шиитов. Ведь они не раз хотели проучить местных хазарейцев и должны отомстить Тегерану за очевидную поддержку Северного Альянса в ходе прошлой гражданской войны. Не прочь Вашингтон и от распространения исламистских притязаний талибов на Китай и Среднюю Азию. И, конечно, Пакистан. Тот слишком рьяно дружит с Пекином. А там, в стране, занимающей пятое место в мире по численности населения, талибы скооперируются со своими духовными союзниками из движения «Техрик-е Талибан Пакистан», стремящегося свергнуть официальную власть в Исламабаде. Словом, куда бы ни пошли они – выгодоприобретатель номер один понятен.

Талибы после первого захвата власти в стране превратил Афганистан в прибежище для экстремистских групп из двух десятков стран, дав приют исламистским вооруженным группам из России, Пакистана, Китая, Бирмы, Ирана, Средней Азии и даже стран Дальнего Востока. Они воевали и воюют сегодня на стороне «учеников медресе», приобретая боевой опыт и вынашивая мечту использовать его у себя дома.

Афганистан, став ядром всемирной террористической сети при талибах, сегодня переживает реинкарнацию тех времен, когда взрывались памятники мирового наследия и детям запрещали запускать воздушных змеев.

С ними сегодня ведут переговоры только потому, что говорить в Афганистане больше не с кем. А скоро талибы будут не просить, а требовать деньги у Запада, предпринимая самые, что ни на есть примитивные, способы политического и военного шантажа. Хотите, чтобы мы уничтожили все оставшиеся плантации мака – платите. Хотите, чтобы уйгуры в Китае не взбунтовались, а таджики из исламистских группировок Афганистана не перешли реку Пяндж? Платите. Если Иран хочет, чтобы талибы не трогали хазарейцев, Тегерану тоже стоит подумать о взаимовыгодных отношениях. Ашхабаду пора призадуматься о газопроводе через территорию Афганистана. Талибы гарантируют его защиту за определенную транзитную мзду.

Что касается «Аль-Каиды», то талибы могут использовать и ее, как жупел против Вашингтона. Ранее эта организация имела в Афганистане от двух с половиной до трех тысяч штыков, набранных в тринадцати странах мира и располагавшей сетью в тридцати четырех государствах. Учитывая, что это лишь верхушка айсберга, талибы вряд ли будут всерьез бороться с террористической структурой, которая может на своих базах подготовить любой теракт.

Причем «Аль-Каида» глубоко законспирирована, и ее адепты, сторонники джихада с неверными, давно внедрены в «Талибан». Если в годы своего «первого пришествия» талибы чихали на Совет Безопасности ООН, объявивший под их контролем Афганистан центром мирового терроризма, и не выдали бен Ладена, то почему сегодня они будут вести себя иначе?

Талибы готовы были воевать с Северным Альянсом, получающим военную помощь из многих стран, но не предали союзника по духу и крови. Неужто сегодня они перекрасятся?

Вашингтон, выводя свои войска из Афганистана, безусловно, отдает себе в этом отчет. Вот почему брошено оружие, вот почему армия, подготовленная американскими военными инструкторами, не выдержала даже недельного натиска, фактически сыграв в поддавки.

Новый ИГ?

Мохаммад Наджибулла после вывода советских войск из Афганистана продержался против талибов почти два года. Последние четыре года он прожил безвыездно в миссии ООН в Кабуле. Его не трогали ни Ахмад Шах Масуд, ни узбекский генерал Дустум. Но 27 сентября 1996 года талибы, захватившие Кабул, ворвались в здание миссии ООН. Они подвергли Наджибуллу изощренным пыткам и, привязав тело уже убитого президента к джипу, протащили его по улице к президентскому дворцу. Даже после казни талибы не успокоились, продолжив глумиться над телом убитого президента и его брата, вставляя между пальцев изуверски убитых людей, в их рот, нос и карманы сигареты и афгани.

Память неслучайно возвращает нас в те дни. Вопрос не праздный: могут ли измениться те, кто под предлогом чистоты веры творит подобные беззакония, без суда и следствия убивая политических оппонентов? Способно ли столь радикальное движение, как «Талибан», имеющее в своем стане непримиримых джихадистов, ограничиться территорией захваченного Афганистана? Нет и еще раз нет.

Даже для удержания власти в стране, где пуштуны, составляющие костяк движения, по численности не превышают 40 процентов, а каждый четвертый в 38 миллионном Афганистане – этнический таджик, талибам нужна экспансия и наднациональные цели, построение эмирата на основе Шариата, трактуемого именно талибами.

В Катаре с талибами давно ведутся переговоры. Не потому ли, что некоторые их подразделения охотно отправлялись воевать в Сирию и давали присягу верности Аль Багдади.

Владимир Ераносян, капитан 1-го ранга запаса

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 33 (896) за 31 августа 2021 года