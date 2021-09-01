Войти
Военно-промышленный курьер

Россия не поддержала резолюцию Совбеза ООН по Афганистану

735
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Россия воздержалась при голосовании по резолюции Совбеза ООН по ситуации в Афганистане, так как её авторы проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы.

Такое пояснение дал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы были вынуждены воздержаться при голосовании по проекту резолюции СБ по Афганистану. Сделали это по причине игнорирования авторами проекта наших принципиальных озабоченностей», — сказал Небензя.

По его словам, во время переговоров Россия подчёркивала «недопустимость негативных последствий эвакуации квалифицированных афганских кадров для социально-экономического положения Афганистана». Москва подчёркивала, что при «утечке мозгов» эта страна не сможет достичь целей устойчивого развития. Такие важные вещи «освещения в тексте не получили».

Отметим, что Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов России и Китая. 

В документе среди прочего говорится о требовании обеспечить безопасный выезд населения, а также о предоставлении гуманитарной помощи.

Ранее боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. 

Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией, Life.ru.

На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
Россия
США
Компании
ООН
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
09.03.2021
Foreign Affairs (США): в Африке обостряется борьба великих держав не в пользу США
01.04.2020
Религиозные прагматики
18.11.2019
Deník N (Чехия): не обязательно соглашаться с концепцией будущего Макрона, но давайте порадуемся, что хоть у кого-то она есть
01.04.2019
Кибермощь Ирана (Киберстражи Исламской Революции). Часть 1
19.02.2018
Запад наращивает информационное давление на Россию
15.01.2018
Гибридизация НАТО набирает обороты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 23:24
  • 64
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов
  • 01.09 23:22
  • 1
«Пенициллин», лекарство от агрессии
  • 01.09 23:22
  • 16
Украина закупила китайский титан
  • 01.09 23:20
  • 2
Шойгу заявил о заключении контрактов на 500 млрд рублей на форуме «Армия-2021»
  • 01.09 22:46
  • 9
Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В
  • 01.09 21:39
  • 44
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 01.09 19:21
  • 370
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 01.09 17:06
  • 256
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 01.09 16:10
  • 200
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 01.09 15:57
  • 1
Шойгу распорядился привлекать войсковых офицеров к обучению слушателей и курсантов военных вузов
  • 01.09 15:21
  • 26
Государство, к станку
  • 01.09 14:54
  • 10
Российские военные ежегодно получают до 150 самолетов и вертолетов - Шойгу
  • 01.09 13:15
  • 64
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 01.09 11:52
  • 5
Гиперзвуковое оружие: кто впереди планеты всей, а кто в отстающих
  • 01.09 02:57
  • 243
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем