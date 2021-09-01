Россия может начать сборку новой космической станции в 2027 году

Конструкция новой российской космической станции может начаться в 2027 году. При этом в течение двух лет Россия будет продолжать эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом рассказал 30 августа генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

«Создается [ракета-носитель] «Ангара», но, насколько мне объясняют коллеги, с ее помощью мы новые модули сможем запустить году этак в 2027 году, когда, как мы надеемся, будет готова инфраструктура на космодроме Восточный», — сказал Соловьев в интервью «РИА Новости».

Полеты на МКС до 2028-2029 года, по его словам, нужны, чтобы «перекрыть стык» между завершением работы МКС и началом эксплуатации новой станции.

Первым модулем новой станции станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС.

Ранее в понедельник глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин намерен представить президенту России Владимиру Путину доклад о перспективах создания новой Российской национальной орбитальной станции.

31 июля совет главных конструкторов в ходе заседания президиума Научно-технического совета пришел к выводу, что дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски. Это связано, в первую очередь, со старением значительной части оборудования станции.

Было предложено завершить эксплуатацию МКС к 2028 году и создать национальный пилотируемый космический комплекс на низкой околоземной орбите — Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС).

В компании указали, что станция должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе.

Ранее он также уточнял, что создание новой российской орбитальной станции обойдется дешевле «десятков миллиардов рублей». На доработку уже готового базового модуля для будущей станции требуется около четырех лет. После добавят новый узловой модуль-причал и модуль с гироскопами.

3 июня глава «Роскосмоса» рассказал, что четыре ракеты-носителя «Ангара» будут сданы до конца текущего года, тогда как две из них полетят уже в 2021 году.