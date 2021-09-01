В России испытали робота, способного самостоятельно преодолеть 100 километров

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российский робот "Маркер" в рамках контрольных испытаний самостоятельно прошел 100 километров, совершив патрулирование границ населенного пункта, в это же время еще один робот тренировался выпускать рой беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Испытания экспериментальной робототехнической платформы "Маркер" проводились в Челябинской области. В контрольных экспериментах были задействованы три машины: две колесных и одна гусеничная.

"В рамках испытаний одна из колесных машин совершила марш протяженностью в 100 километров. Время выполнения данного задания составило 5 часов 41 минуту, за это время платформа преодолела 40 километров по бездорожью (поле) и 60 километров по грунтовым дорогам и дорогам с твердым покрытием. Движение осуществлялось в полностью автономном режиме. Функции оператора сводились лишь к обозначению на цифровой карте точек старта и финиша, а также нескольких промежуточных точек для обеспечения однозначности заданного маршрута", - пояснили в ФПИ.

В пресс-службе рассказали, что установленная на платформе система технического зрения, основанная на работе нейронных сетей и включающая в себя набор различных сенсоров, самостоятельно строила трехмерную карту местности. Это позволило роботу автономно преодолевать препятствия и выбирать оптимальный маршрут движения.

Первые аналогичные испытания робот прошел в декабре 2020 года. Тогда он самостоятельно прошел по маршруту 30 километров. Сообщалось, что до завершения испытаний ему предстоит преодолеть отрезки пути в 50, 100 и 200 километров.

Кроме того, в рамках испытаний проведен эксперимент по патрулированию границ условного населенного пункта – машина двигалась по кольцевому маршруту протяженностью 2,5 километра в течение шести часов.

В это время другой робот "Маркер" провел испытания по запуску беспилотников, запустив в небо 20 мультикоптеров, рассказали в ФПИ.

Сообщалось, что на "Маркер" можно установить модуль с беспилотниками, который обеспечивает запуск в автономном режиме многочисленной группы беспилотных летательных аппаратов, каждый из которых может выполнять задачи как в составе группы, так и индивидуально.

Ранее глава Научно-технического совета Фонда перспективных исследований, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов сообщал, что "Маркер" в перспективе может получить на вооружение ударные беспилотники-камикадзе.

Также была протестирована возможность управления роботом со стоящих на вооружении российской армии комплексов разведки, управления и связи. "Эксперимент показал возможность существенного упрощения управления робототехническими комплексами за счёт применения штатных средств боевой экипировки", - рассказали в ФПИ.

Проект Фонда перспективных исследований "Маркер" стартовал в марте 2018 года. Главная задача проекта - проведение полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных робототехнических комплексов.