ЦКБ МТ "Рубин": в России испытываются беспилотники для слежения за подлодками

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подводные беспилотники для поиска и сопровождения подводных лодок противника уже созданы и проходят испытания в России, сообщил РИА Новости представитель Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин".

ЦКБ МТ "Рубин" специализируется на проектировании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Сейчас в ВМФ России находятся несколько типов подлодок, спроектированных в "Рубине", в частности стратегические атомные класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка".

"Роботы, в отличие от классических субмарин, могут использовать для поиска противника и нескрытные методы, например, активную гидроакустику. Ведь уничтожение такого аппарата из-за его малых размеров и маневренности не только затруднительно, но и экономически невыгодно. Другой вариант - создание весьма крупных, водоизмещением в десятки тонн, аппаратов, имеющих большой запас энергии и сложные средства обнаружения. Такие аппараты уже создаются и испытываются", - сказал представитель "Рубина".

Он подчеркнул, что с точки зрения борьбы под водой самая привлекательная задача для необитаемых подводных аппаратов - поиск и сопровождение подлодок противника.

На прошедшем форуме "Армия-2021" ЦКБ МТ "Рубин" представил несколько новых подводных разработок гражданского назначения, в частности, "Амулет-2" сверхмалого класса. Он предназначен для выполнения поисковых, исследовательских и осмотровых работ с глубиной погружения до 70 метров.

Кроме того, на стенде "Рубина" был представлен автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д", который первым в мире погрузился на дно Марианской впадины (глубина 11 022 метра). Ранее на дно Марианской впадины опускались другие необитаемые аппараты (например, японский "Кайко" или американский "Нерей"), однако, в отличие от "Витязя-Д", они не были полностью автономными.