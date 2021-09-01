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ТАСС

Авиабомбу "Дрель" планируют использовать для высокоточной доставки первой помощи

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Макет авиабомбы «Дрель»
Макет авиабомбы «Дрель».
Источник изображения: army-news.org

В рамках проекта по созданию "Дрели" идет разработка кассетных средств, в том числе планирующих

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Аварийно-спасательную кассету с медикаментами, продуктами и вещами, которая будет лететь по заданным координатам для оказания оперативной помощи терпящим бедствие в труднодоступных районах, могут создать в рамках работы над планирующей кассетной авиабомбой "Дрель". Об этом сообщил ТАСС на форуме "Армия-2021" исполнительный директор АО "НПК "Техмаш" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.

"На базе планирующей кассеты возможна разработка аварийно-спасательной кассеты для оказания оперативной помощи пострадавшим в труднодоступных районах, в том числе в Арктической зоне", - сказал он.

По словам Кочкина, сейчас в рамках проекта по созданию "Дрели" идет разработка кассетных средств, в том числе планирующих, снаряженных боевыми элементами - как специализированными (для поражения конкретных объектов противника), так и универсальными: широкого спектра поражающего действия.

"Естественно, все боевые элементы будут иметь ряд ступеней предохранения, обеспечивающих безопасность их эксплуатации и боевого применения, а также систему самоликвидации с целью исключения "замусоренности" территории после ведения боевых действий и исключения возможного ущерба мирному населению", - уточнил он.

Планирующая авиабомба "Дрель" разработана НПО "Базальт" (входит в "Техмаш"). Предназначена для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов. О создании новой авиабомбы было впервые заявлено в 2016 году. Планируется, что ее будет практически невозможно распознать на радарах.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходил в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа.

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