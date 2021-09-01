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Известия.ru

87 генералов и адмиралов США в отставке призвали Остина покинуть пост

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Marines

87 генералов и адмиралов в отставке 30 августа подписали открытое письмо к министру обороны (SECDEF) Ллойду Остину и начальнику Объединенного комитета начальников штабов (CJCS) Марку Милли с требованием уйти в отставку.

Послание было опубликовано 30 августа на фоне вывода войск США из Афганистана.

«В результате поспешного отступления неизвестное количество американцев оказалось в опасных районах, подконтрольных жестокому противнику, вместе с афганцами, которые поддерживали американские силы», — говорится в письме.

Отставные военные считают, что Остин и Милли должны уйти в отставку по соображениям совести, так как не сделали всего, чтобы остановить «катастрофические последствия» вывода войск.

«Последствия этой катастрофы огромны и будут сказываться на протяжении десятилетий», — считают авторы письма.

По их словам, американцы и афганцы уже не могут безопасно передвигаться к пунктам эвакуации, а некоторые из них, по сути, являются заложниками движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

Кроме того, как заявили отставные генералы и адмиралы, террористы во всем мире теперь могут беспрепятственно проникать в США через открытую границу с Мексикой. Ими могут оказаться и «недостаточно проверенные афганские беженцы», считают военные.

В тот же день глава центрального командования Соединенных Штатов, генерал Кеннет Маккензи подтвердил в беседе с журналистами вылет последнего самолета ВВС США из Кабула и завершение 20-летней американской миссии в Афганистане.

Вслед за этим представитель политбюро талибов заявил, что теперь государство находится полностью под контролем движения «Талибан». Кроме того, Наим в своем Twitter поздравил всех жителей Афганистана с окончанием вывода иностранных войск из страны.

17 августа российский сенатор Алексей Пушков рассказал об ударе по американской репутации на фоне захвата Афганистана боевиками радикального движения. Политик отметил, что, пережив осознание поражения в Кабуле, Вашингтон в качестве шага к восстановлению авторитета США предпримет попытку «взять где-то военный реванш».

14 августа издание The Hill заключило, что ситуация в Афганистане отрицательно сказывается на мировом имидже Соединенных Штатов. Это также подтвердили опрошенные эксперты.


Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране последние 20 лет.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны». В тот же день президент исламской республики Ашраф Гани покинул страну.

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Страны
Афганистан
Мексика
Россия
США
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