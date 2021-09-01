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ТАСС

РКЦ "Прогресс" подготовил эскизный проект первой в России многоразовой метановой ракеты

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Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре
Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

Проект космического ракетного комплекса "Амур-СПГ" проходит экспертизу

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос) направил эскизный проект метановой ракеты-носителя "Амур" с возвращаемой ступенью в головные научно-исследовательские институты ракетно-космической отрасли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"В настоящее время эскизный проект на космический ракетный комплекс "Амур-СПГ" проходит экспертизу в головных научно-исследовательских институтах ракетно-космической отрасли", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в РКЦ "Прогресс", большинство НИИ выдало положительные заключения на материалы эскизного проекта. При этом на предприятии не исключили возможность увеличения сроков его разработки.

"АО "РКЦ "Прогресс" не исключает возможности изменения окончательных сроков сдачи эскизного проекта с учетом необходимости его доработки", - отметили в пресс-службе.

Возможная доработка и улучшение эскизного проекта, пояснили в РКЦ, связана с дополнительными предложениями головного заказчика о подключении к проекту организаций ПАО "Газпром", а также проведенных в опережающем порядке работ по рекогносцировке на космодроме Восточный.

О ракете "Амур"

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре прошлого года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.

В феврале генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что работы по эскизному проектированию метановой ракеты-носителя "Амур" планируется завершить в третьем квартале 2021 года. В свою очередь исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в эфире программы "Большой космос" отметил, что эскизное проектирование завершится в сентябре.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦСКБ-Прогресс
Проекты
Восточный Космодром
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