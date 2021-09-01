Талибы заявили о контроле над всей территорией Афганистана

Все иностранные военные покинули территорию Афганистана, теперь государство полностью под контролем движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), заявил 31 августа официальный представитель политбюро талибов Мохаммад Наим.

«Да, последний иностранный военнослужащий покинул территорию Афганистана. Теперь вся территория страны под контролем «Талибана». Теперь наше государство стало свободным и независимым», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, Наим в своем Twitter поздравил всех жителей Афганистана с окончанием вывода иностранных войск из страны.

«Поздравления всем соотечественникам и дорогому народу. Сегодня все иностранные силы покинули нашу землю», — написал представитель талибов.

Накануне глава центрального командования Соединенных Штатов генерал Кеннет Маккензи подтвердил в беседе с журналистами вылет последнего самолета ВВС США из Кабула и завершение 20-летней американской миссии в Афганистане.

После этого Федеральное управление гражданской авиации США уведомило, что американские военные больше не контролируют воздушное пространство над аэропортом афганской столицы. По информации источника Al Jazeera, воздушная гавань Кабула перешла под полный контроль талибов.

В этот же день Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану, в которой содержится призыв к движению «Талибан» обеспечить безопасный выезд из страны для всех желающих.

29 февраля 2020 года предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп и талибы подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно его условиям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране последние 20 лет.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны». В тот же день президент исламской республики Ашраф Гани покинул страну.