Дрон среди ясного неба: у афганской границы учатся отражать налёты беспилотников

Тренировки проводятся в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии

Российские военные тренируются сбивать дроны-камикадзе неподалеку от афганской границы. В рамках серии совместных учений на полигонах в Средней Азии отрабатывается оборона военных объектов от налетов самодельных беспилотников. В них задействованы войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ), снайперы, средства ПВО и бронетехника. По словам экспертов, опыт современных конфликтов показывает: именно такие средства нападения стали одними из самых опасных и малозатратных.

Перехватить и уничтожить

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, уже принято принципиальное решение о том, что в регионе Центральной Азии пройдет целая серия учений по борьбе с самодельными беспилотными летательными аппаратами. Их задача — натренировать личный состав защищать расположения войск, базы и аэродромы от налетов ударных и разведывательных дронов. Также он получает опыт борьбы с беспилотниками в полевых условиях, в том числе и в горной местности.

В тренировках участвуют не только силы противовоздушной обороны, но также системы РЭБ и мотострелковые подразделения. Обнаруженные беспилотники сбивают из снайперских винтовок, пулеметов и пушек БТР-82, а также зенитных установок. По словам собеседников «Известий», тренировки по борьбе с беспилотниками проводятся с учетом опыта, полученного российскими войсками в Сирии.

БТР-82 Источник изображения: Фото: Пресс-служба ЦВО

Ранее в Минобороны заявили, что один из эпизодов «противобеспилотных» учений был отработан на днях на базе Кант в Киргизии. В нем приняли участие более 300 военнослужащих. По сценарию маневров несколько ударных и разведывательных дронов условного противника пытались войти в воздушное пространство военного городка. Однако все они были обнаружены расчетом комплекса РЭБ «Силок-02». Специалисты перехватили управление ударными беспилотниками и отвели их на безопасное расстояние, где аппараты были уничтожены мобильной группой подразделения охраны на армейском вездеходе «Урал-43206» с установленным в кузове 12,7-мм пулеметом «Утес».

Комплекс «Силок-02» — одна из новейших российских разработок, спроектированная специально для борьбы с беспилотниками. Он может засечь даже аппараты, находящиеся в режиме радиомолчания. Для обнаружения дрона «Силку» достаточно лишь нескольких секунд. Оборудование комплекса позволяет перехватить управление беспилотником либо полностью «выключить» его. В 2018 году эта техника, которая тогда проходила стадию испытаний, была задействована на охране чемпионата мира по футболу.

В последние месяцы в республиках Средней Азии постоянно проводятся интенсивные совместные учения. В августе российские войска тренировались в Узбекистане на полигоне Термез неподалеку от афганской границы. Практически без перерыва идут маневры подразделений 201-й российской военной базы в Таджикистане. Тренировки проходят и на российской военной базе Кант в Киргизии, которая хотя и не имеет общей границы с Афганистаном, тем не менее находится в зоне риска. В сентябре на базе учебного центра «Эдельвейс» в Киргизии пройдут специальные учения «Рубеж-2021» Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР), созданных в 2001 году государствами — членами ОДКБ. А кульминацией летней боевой учебы в регионе станет антитеррористическое учение стран ШОС «Мирная миссия – 2021». Оно пройдет на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

Новая угроза

— Небольшие беспилотники сейчас представляют очень серьезную угрозу, — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. — Даже простые коммерческие дроны, переделанные под военные цели, с подвешенными бомбами несут опасность. То же ИГ (организация запрещена в РФ) создавало таким образом большие неприятности иракским и сирийским войскам. В 2016–2017 годах были даже отмечены случаи прямого попадания боеприпасов в люки танков.

Еще большую опасность представляют специально сконструированные дроны-камикадзе. В сентябре 2019 года атаке таких аппаратов подверглись крупнейший в мире завод первичной переработки нефти на востоке Саудовской Аравии и нефтеперерабатывающий завод на месторождении Хурайс. Ответственность за это нападение взяли хуситы, которые нанесли удар предположительно с помощью иранских дронов-камикадзе. Несколько десятков беспилотников смогли скрытно подлететь к стратегическим объектам, расположенным в глубине страны, и вывести их из строя. Атака привела к резкому скачку мировых цен на нефть, нанесла серьезный урон нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и усилила геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.

Дроны-камикадзе Источник изображения: Фото: twitter.com/AuroraIntel

— Любой квадрокоптер с более-менее приличной камерой может использоваться как дрон-корректировщик для минометов боевиков или реактивных систем залпового огня, которых полно в Афганистане у местного отделения ИГ, — пояснил Юрий Лямин. — Например, сейчас они обстреляли Кабульский аэропорт с помощью 107-мм реактивных систем залпового огня, выпустили несколько реактивных снарядов. Все эти средства за маленькие деньги предоставляют боевикам-террористам огромные возможности. В современных условиях необходимо уделять максимальное внимание защите от таких средств, обеспечивать надежную систему противовоздушной обороны.

Все на борьбу с дронами

Российское военное ведомство в последние годы уделяет особое внимание защите войск и объектов от беспилотников. Эта задача возложена не только на специализированные подразделения ПВО и РЭБ. Сегодня стрельба по малоразмерным воздушным целям входит в программу боевой подготовки стрелков, пулеметчиков, наводчиков-операторов боевых машин. Важную роль в уничтожении беспилотников играют снайперские пары. Они регулярно тренируются в стрельбе по мишеням, имитирующим дроны, из винтовок СВД и СВД-Д. Для поиска беспилотников снайперы используют тепловизионные прицелы и разведывательную аппаратуру.

Кроме того, мотострелковые и танковые полки получают переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба», специализирующиеся на борьбе с дронами. С прошлого года войска начали оснащаться «Вербами» в комбинации с бронеавтомобилями «Тайфун-ПВО». Эти машины несут на борту оборудование, которое позволяет получать целеуказание от радаров и комплексов армейской ПВО, включая мощную дальнобойную РЛС «Тор-М2» и бригадные пункты автоматизации «Поляна-Д4М1».

Зенитно-ракетные комплексы «Верба» Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/VitalyKuzmin

Как сообщали «Известия», российские военные объекты на территории Сирии неоднократно подвергались массированным налетам самодельных беспилотников террористов, однако эти атаки успехом не увенчались. Первые попытки ввести дроны в воздушное пространство над военной базой были отражены зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С». С 2018 года на военной базе Хмеймим несут боевое дежурство комплексы «Тор-М2». Начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов сообщал, что за полтора года было сбито больше 45 дронов боевиков.

Роман Крецул