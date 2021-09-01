«Пенициллин», лекарство от агрессии

Международный военно-технический форум «Армия-2021» продемонстрировал новые достижения российской инженерной мысли

Международный военно-технический форум «Армия-2021» только что завершил работу. Подробные итоги еще впереди, но уже сейчас можно сказать, что МВТФ посетили более 100 делегаций из стран дальнего и ближнего зарубежья, заключены десятки контрактов на поставки российского оружия и военной техники на миллиарды долларов. Ключевые предприятия ОПК России продемонстрировали около 800 перспективных разработок ВВСТ и образцов высокотехнологичной продукции двойного назначения.

Для зарубежных партнеров в отдельном павильоне АО «Рособоронэкспорт» была развернута экспозиция экспортно-ориентированных изделий, а на открытой площадке – новейшие и перспективные образцы.

Безусловно, всех интересовал вопрос: не сбавил ли обороты оборонно-промышленный комплекс России в связи с пандемией, санкциями, и как это отразилось на выпуске продукции? Как сказал первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, минувший год был по-своему сложным, но «само наше присутствие здесь – ответ на этот вопрос и на то, как проходит 2021-й год».

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров подтвердил это примером о том, что ГОЗ за 2020 год выполнен на 99 %, а Россия по поставкам продукции ВВТ занимает второе место в мире, продано вооружения и военной техники на 19,6 миллиардов долларов.

В войска поставлены, как подчеркнул первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков, в частности, новые танки «Прорыв», «Армата», ЗРПК «Панцирь-С». «Вертолеты России» разработали новый беспилотник БАС-200, предназначенный для доставки почты и других грузов весом до 50 кг.

Заявил о себе вертолет К-52М («супер-Аллигатор»). Его доработки включают в себя новые комплекс связи, систему управления огнем, прицельную и навигационную системы, дополнительные топливные баки. Кроме того, сказано о возможности использования модифицированной версии в качестве носителя новой крылатой ракеты «Изделие 305».

Был показан новый бронеавтомобиль «Тайфун» с 30-мм пушкой, а холдинг «Росэлектроника» разработал и выпустил комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин» в экспортном варианте. В зависимости от исполнения комплекс может обнаруживать цели на расстоянии до 38 км. Минимальное время развертывания в боевое положение – 20 минут. Предназначен для разведки огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет противника с одновременным обслуживанием стрельбы своей артиллерии.

“Россия уже вышла, можно сказать, на новый уровень технологического развития. И новые образцы вооружения, военной техники, представленные на МВТФ «Армия-2021» – весомое тому доказательство”

«В отличие от большинства подобных систем, «Пенициллин» обнаруживает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, выдает точные координаты местоположения орудий и наносит их на электронную карту. Время получения координат от одиночной цели не превышает 5 секунд», – сказал индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев.

Комплекс состоит из двух машин на шасси КАМАЗ: машина звукометрической и машина звукотепловой разведки. В зависимости от варианта поставки в состав комплекса может входить от двух (по одной машине каждого типа) до шести единиц техники. «Пенициллин» успешно прошел госиспытания и уже поставляется в Российскую армию.

Впервые продемонстрированы также боевые возможности новейших изделий – инженерной системы дистанционного минирования и тяжелой огнеметной системы «ТОС-2». Этапы работы изделий – развертывание, заряжание снарядов и их пуск – были представлены в рамках специальной видеопрезентации.

Тяжелая огнеметная система «ТОС-2», разработанная НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева – более компактная установка по сравнению с аналогами предыдущего поколения «Солнцепек» и «Буратино». Новая система получила колесное шасси вместо гусеничного. В отличии от предшественников в «ТОС-2» функции боевой и транспортно-заряжающей машин аккумулированы на одной колесной базе, что добавляет системе универсальности и автономности. Разработка и полный цикл серийного изготовления организованы в военном дивизионе ПАО «Мотовилихинские заводы».

Интерес представляет мобильная универсальная зенитная ракетная система ЗРС «Антей-4000» производства ПАО «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина» (г. Екатеринбург). Она предназначена для поражения современных и перспективных самолетов тактической и стратегической авиации (в том числе выполненных по стелс-технологии), баллистических ракет средней дальности, оперативно-тактических и тактических ракет, аэробаллистических и крылатых ракет, а также самолетов радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударных комплексов и барражирующих постановщиков помех. Подойдет она и для обороны важнейших административных, промышленных и военных объектов. Оснащена ракетами 9М83МЭ, 9М82МДЭ различного назначения. Дальность поражения аэродинамических целей до 380 км, баллистических – до 45 км. На высотах, соответственно, до 33 и 27 км. Максимальная скорость поражаемых объектов – 4800 м/сек.

Или взять другую новинку – мобильный зенитный ракетный комплекс «Викинг» – производства ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие». Он предназначен для противовоздушной обороны войск и различных объектов от массированных ударов существующих и перспективных средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и огневого подавления систем ПВО. ЗРК обеспечивает поражение:

тактических баллистических ракет (типа «Lance-2»);

крылатых ракет (типа «ALGM»);

самолетов стратегической, тактической, палубной авиации (типа В-1В, В-52, F-15, F-16, А-10);

летательных аппаратов, изготовленных по технологии «Стелс»;

высокоточного управляемого оружия (типа ПРР «HARM», УР «Maverik»);

дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и ряд других целей.

Дальность поражения – до 25 км в зависимости от типа цели. Вероятность поражения целей одной ракетой от 0,7 до 0,95. Скорость уничтожаемых объектов – до 1200 м/сек. Высота поражения аэродинамических целей от 15 м до 25 км. Что касается ракеты (изделие 9М317МЕ), то она может работать на расстояние до 65 км. Как сказал «ВПК» специалист по ракете Александр Чирков, в «Викинге» принципиально поменялся старт ракеты, что сказывается на времени пуска. Если раньше он осуществлялся с пусковой стрелы, то теперь – прямо из транспортного контейнера. Есть и целый ряд других новшеств

Но были на форуме и такие новинки, о которых никто не писал и не сообщал. Например, боевая разведывательная машина БРМ-1К. Она создана на базе хорошо зарекомендовавшей себя БМП-1 и в эксплуатации находится давно. Но у нее, помимо штатного вооружения, в 2021 году появилось новое разведывательное оборудование. Как сказал главный конструктор рубцовского филиала АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (г. Рубцовск) Александр Заикин, в частности, установлены комплексный прибор разведки, система навигации, радиолокационная станция (РЛС 1Л111М-1), всесуточный носимый прибор разведки (ВНПР 1ПН142), другое разведоборудование, которое позволяет вскрывать систему обороны противника.

БРМ-1К может решать такие задачи, как:

определение дирекционного угла вдоль оси машины;

постоянное прорабатывание навигационных данных;

определение координат объектов и целей;

определение углов между осью машины и направлением на обнаруженные цели;

измерения расстояния до обнаруженных целей;

сопровождение движущихся объектов;

ведение химической и радиационной разведки;

обеспечение радиосвязи и передачу данных;

ведение наблюдения в заданном районе в любое время суток.

Причем работа над модернизацией БРМ продолжается.

Из «негромких», но чрезвычайно важных экспозиций стоило бы отметить работу военных картографов. Как рассказал Александр Запорожченко, руководитель Картографического центра АО «Красная звезда», существует заблуждение, что в наше цифровое время бумажные карты себя изжили и пора перестать их выпускать. Они были, есть и обязательно будут. К примеру, несколько лет назад американцы построили в Вильнюсе классическую картографическую фабрику, издающую бумажные топографические карты, которыми обеспечивает весь северо-западный сектор НАТО. В отличие от электронных бумажные карты, образно говоря, всегда можно «засунуть за голенище» – у них выше универсальность, живучесть, а главное – точность. В реальных полевых – не говоря уже о боевых – условиях не всегда можно обеспечить носители электронных карт источниками питания, это очевидно, да и живучесть их, несмотря на прилагаемые усилия, тоже оставляет желать лучшего. А без батареек любой электронный гаджет мертв.

Гвоздем экспозиции военных картографов стала карта, найденная в Подольском архиве МО – топографический план Берлина с отрисованными от руки секторами действия наступающих армий.

Еще одна весьма интересная экспозиция представлена компанией «Русбал» из Хотьково. В миру она известна производством тепловых аэростатов, а вот для армии производит танки, самолеты, зенитно-ракетные комплексы… Начальник отдела маркетинга и продаж продукции военного назначения АО МПП «Русбал» Юрий Лебедев рассказал, что официально их продукция называется «пневматические макеты военной техники» и используется для дезинформирования противника. Надувные копии стоящей на вооружении техники должны соответствовать определенным характеристикам, чтобы наилучшим образом вводить в заблуждение аэрокосмическую разведку противника. Скажем, радиолокационная заметность и тепловое излучение у макетов должны быть идентичными тем, что есть у реальной боевой техники, внешний вид которой они копируют. Первое требование выполняется за счет использования специальных покрытий с необходимыми характеристиками и вшитых отражателей, а для создания теплового излучения мы используем два способа. Это делается либо при помощи электрических нагревателей, либо распределением горячих выхлопных газов силовой установки-компрессора в нужные места. Для большей убедительности уже выпускаемые макеты имеют определенную подвижность – башня танка может поворачиваться, на макете ЗРПК «Панцирь» крутится антенна, пусковые контейнеры ЗРК ставятся как в походное, так и боевое положение. В перспективе планируется создать систему передвижения макетов по определенному алгоритму. А макеты самолетов изначально оснащаются волокушей, и подразделения, которые работают с нашими изделиями, могут без особых проблем и усилий их перемещать.

Вся техника, поставляемая Министерству обороны, прошла испытания и соответствует по требуемым характеристикам реальным образцам боевой техники. Гарантийный срок хранения макетов 5 лет или 50 циклов развертывания-свертывания. Весь ассортимент выпускаемой военной продукции, как и ее количество не афишируется. Но чтобы было понятно – пневматический макет танка создается примерно за 2 недели.

Еще одно ценное приобретение Министерства обороны – вертолет Ми-171Ш «Шторм», созданный специально для работы со спецназом и антитеррористическими подразделениями. Официально считается, что серийное производство этой уникальной машины начнется в 2022 году, но конкретно тот образец, что был показан на форуме, уже передан для войсковых испытаний. Вертолет оснащен новыми, более мощными двигателями ВК-2500-03, имеет новые же композитные лопасти для несущего винта, Х-образный рулевой винт. Повышена защищенность: грузовая кабина полностью закрыта кевларовой броней, кабина экипажа имеет титановую защиту, способную противостоять боеприпасам 12-мм калибра. На вертолете стоят экранно-выхлопные устройства для защиты от ракет с тепловыми головками наведения. Установлен комплекс бортовой обороны «Президент-С». Главная особенность – машина приспособлена для полетов ночью с применением экипажем приборов ночного видения. Поэтому есть режим, когда в штатных условиях на панели приборов не горит ни один индикатор – сигнальные лампочки включаются только при каких-то отказах.

Форум «Армия-2021» показал много других инновационных разработок. Упомянем еще уникальное «изделие 305Э». Это легкая многоцелевая управляемая ракета, созданная коломенским «Конструкторским бюро машиностроения» и представленная холдингом «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех. У «изделия 305Э» еще нет собственного имени, но оно уже хорошо зарекомендовало себя. Ракета предназначена для поражения, как ранее разведанных, так и оперативно обнаруженных неподвижных и движущихся наземных и надводных объектов, имеющих тепловой контраст на фоне подстилающей поверхности. Дальность пуска – 14,5 км. Скорость – 230 м/сек. Тип боевой части осколочно-фугасная. Масса – 105 кг, боевой части – 25 кг. Есть у ракеты и самонаведение от аппаратуры спутниковой навигации с возможностью участия оператора на конечном участке траектории. По словам заместителя начальника Управления импорта, экспорта специмущества и услуг АО «НПК «КБМ» Александра Романюка, боевое применение обеспечивается в составе систем авиационного управляемого ракетного вооружения, размещаемого на различных носителях, в том числе вертолетах типа Ми-8, Ми-28, Ка-52.

Все это говорит о том, что попытки запада изолировать Россию от внешнего мира путем санкций и запретов, различные вето на поставки инновационной продукции завершились полным крахом. Россия уже вышла, можно сказать, на новый уровень технологического развития. И новые образцы вооружения, военной техники, представленные на МВТФ «Армия-2021» – весомое тому доказательство. Как, впрочем, и многочисленные иностранные делегации со всех уголков мира.

При этом никакой милитаризации экономики России не наблюдается. Военные предприятия все шире переходят на выпуск конверсионных товаров. В частности, в ОПК уже 25,6 % занимает продукция гражданского назначения, одну треть составляют доходы от ее продажи. В текущем 2021 году уже закончены новые контракты на 86 миллиардов долларов по продажам ВВСТ.

Нет сомнения и в том, что все оборонные ноу-хау будут иметь также мультипликационный эффект, найдут свое применение в продукции двойного и гражданского назначения.

Боевой модуль бронетранспортера БТ-3Ф. Фото Алексея Пескова, Олега Фаличева

Александр Заикин, главный конструктор

ЗРК «Викинг»

vpk-news.ru

«Мягкие игрушки» производства АО МПП «Русбал» из Хотьково

Александр Запорожченко, руководитель Картографического центра АО «Красная звезда» у военной карты Берлина

Вертолет Ми-171Ш «Шторм» – снаружи смотреть можно, внутри – нельзя

Алексей Песков

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 33 (896) за 31 августа 2021 года