Танки Т-72Б3 образца 2016 года в Крыму

Оригинал взят у коллеги altyn73 в Танки Т-72Б3М 126-й бригады береговой обороны.

© кадр видеорепортажа ГТРК Таврида Форум "АРМИЯ-2021" https://youtu.be/vvO0t3BWMp0

На выставке военной техники "Армия-2021" в г. Симферополь и в г. Севастополь впервые показаны новые танки Т-72Б3М , недавно поступившие на вооружение танкового батальона 126-й бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса Черноморского флота.

с 2016 г. модернизированные танки Т-72Б3М получили для полного перевооружения :

- три танковых батальона 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии

- три танковых батальона 1-го танкового полка 2-й мотострелковой дивизии

- три танковых батальона 6-й танковой бригады

- танковый батальон 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии

- танковый батальон 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии

- танковый батальон 103-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии

частично перевооружены два танковых батальона 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии

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