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Вестник Мордовии

Какую технику, кроме ТОС-1А и Т-80БВМ, показал Омсктрансмаш на «Армия-2021»

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Источник изображения: Фото: Омсктрансмаш

Омский завод транспортного машиностроения (в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию Ростех) принял участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Как сообщает пресс-служба предприятия, были представлены образцы военной, инженерной и гражданской техники.

На открытой площадке Министерства обороны в статической экспозиции были представлены натурные образцы техники предприятия - тяжелая огнеметная система ТОС-1А, плавающий транспортер ПТС-4 с установленным на него БМ-21 и танк Т-80БВМ.

Помимо этого, в рамках демонстрационной программы проходил показ ходовых и огневых возможностей танков Т-80 различных модификаций и тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.

На форуме также можно было увидеть модели боевой машины БМ-1 системы ТОС-1А, танков Т-55АМ и Т-80У, БРЭМ-80У, плавающего транспортера ПТС-4, специальной гусеничной бронированной пожарной машины 575А, переправочно-десантного парома ПДП, мостоукладчиков ММК и ТММ-6, а также 40-футового рефрижераторного контейнера REFC 40.

Источник изображения: Фото: Омсктрансмаш

Источник изображения: Фото: Омсктрансмаш

Источник изображения: Фото: Омсктрансмаш

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