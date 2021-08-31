Талибы подняли в воздух трофейный вертолет США

В Сети появилось видео полетов над Кандагаром американского вертолета UH-60 Black Hawk, доставшегося талибам в качестве трофея.

- Судя по всему, талибы таки смогли дочитать инструкцию к UH-60 и подняли вертолет в воздух, - прокомментировал запись канал "Военный осведомитель".

Ранее было опубликовано видео пробежек UH-60 по аэродрому.

Black Hawk - многоцелевой вертолет, способный перевозить 11 солдат или 6 раненых. По данным из открытых источников, движению "Талибан" (запрещено в РФ) достались 30 машин этого типа, 4 транспортника H-130 Hercules, 22 штурмовика EMB-314 Super Tucano и другая авиатехника.

Антон Валагин