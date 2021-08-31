Dagens Nyheter (Швеция): Швеция повышает боеготовность

В сентябре Россия и Белоруссия проводят большие учения «Запад-21». Швеция заранее начала «адаптироваться» к предполагаемому росту напряженности, то есть повышать боеготовность, устраивать учебные тревоги и стягивать своих военных поближе к российским рубежам.

В последние дни вооруженные силы Швеции активно повышают боеготовность на юге страны и на острове Готланд. Причина: скоро состоятся большие российские учения "Запад-21", и риск инцидентов между Россией и НАТО растет.

Повышать боеготовность шведских войск - или "адаптировать" их, как это сейчас называют в вооруженных силах - начали еще на прошлой неделе. Этот процесс охватил все виды войск: сухопутные силы, воздушные силы, флот. Боеготовность улучшают в первую очередь для того, чтобы следить за усиленной активностью России.

"Я командую операцией, и именно я занимался адаптацией боеготовности", - рассказал Dagens Nyheter генерал-лейтенант Микаэль Клаэссон (Michael Claesson).

В сентябре Россия и Белоруссия проводят большие учения "Запад-21". Эти учения проходят каждые четыре года, и с каждым разом они становятся все масштабнее. Учения состоят из множества разных маневров, в которых, по информации российского министерства обороны, будут задействованы 200 тысяч человек.

По словам представителей вооруженных сил Швеции, уже сейчас в Балтийском море ведется активная деятельность.

"Вполне естественно, что перед учениями "Запад-21", которые пройдут в западном военном округе России, вблизи соответствующих территорий размещают десантные и другие войска. Не хочу строить догадки по поводу намерений россиян, но там сейчас сосредоточивается большой наступательный потенциал, и мы должны принимать это во внимание", - объясняет Микаэль Клаэссон.

Таким образом, войска из разных регионов России собираются неподалеку от Швеции.

"Мы усилили наблюдение на море и следим за их передвижениями как из Финского залива в Гданьский залив, так и из Северного моря и северной части Атлантики в Балтийское море", - сообщает Микаэль Клаэссон.

Представители вооруженных сил Швеции не считают, что уровень угрозы повысился, однако все равно стремятся обезопасить себя от возможных инцидентов.

"Мы должны более точно оценивать обстановку. В преддверии учений "Запад" по соседству с нами стало больше российских войск, и мы рассчитываем, что НАТО тоже усилит свое присутствие и будет действовать активнее. В такой обстановке всегда возрастает риск инцидентов. Если какой-то инцидент обострится и перерастет в конфликт поблизости от нас, мы по географическим и политическим причинам не сможем оставаться в стороне", - объясняет Микаэль Клаэссон.

В четыре часа утра в прошлую среду военнослужащих 3-й флотилии ВМС Швеции в Карлскруне подняли по тревоге и отправили на корабли. Учебные тревоги такого рода проводят регулярно, и это в порядке вещей.

Но после этого корвет "Карлстад" и 311-е ракетное подразделение отработали боевые действия на море у западного побережья. 311-е ракетное подразделение обслуживает автомобильные платформы с противокорабельными ракетами RBS-15, способные действовать скрытно. Вместе с корветами и вертолетами они используются для того, чтобы поражать цели на море.

На этой неделе вооруженные силы переместились в Балтийское море. Корвет "Карлстад" встал на погрузку в порту Слите на Готланде. Корабль участвует в операции вместе с корветом "Хельсингборг" из 4-й флотилии в Берге.

В выходные на Готланд вместе с боевыми кораблями, танками и 12-м стрелковым батальоном из объединенного кавалерийско-пехотного Лейб-гвардейского полка также прибыли военные из морского десантного полка Берги. Части военных Готландского полка пришлось досрочно вернуться из летних отпусков.

В патрулировании западного побережья, Эресуннского региона и Балтийского моря участвуют и военно-воздушные силы.

"Главная задача ВВС - сбор разведывательной информации, это касается в том числе и истребителей с вертолетами", - говорит Микаэль Клаэссон.

Когда в прошлом августе к востоку от Готланда прошли российские десантные корабли, Швеция также наращивала боеготовность. На Готланд отправили корветы типа "Висбю" и наземные силы.

"Нужно привыкать к ведению активной обороны. Это совершенно нормальная позиция", - подчеркивает Микаэль Клаэссон.

Комментарии читателей

Bertil Wallgren

Рыбак рыбака видит издалека! Военные всех стран, объединяйтесь! Не дадим напряженности сойти на нет!

Thomas Hiltunen

Вот бы столько же ресурсов уходило на защиту окружающей среды. Когда речь об армии, они льются рекой. А по-моему, это деньги на ветер.

Anders Nord

А теперь подумай, переживут ли тебя твои дети, подумай об уроках истории, подумай, сколько всего в жизни ты лишился из-за своей недальновидности. Сам-то сделал бы лучше?

Anders Grassman

Тумас, а ты думаешь, что Путин проводил бы на Готланде такую же или, может, даже лучшую экологическую политику, если бы Россия "позаимствовала" наш остров на неопределенное время? А ведь это вполне правдоподобный сценарий. Вот зачем туда стягивают все эти войска с тяжелой техникой.

И тот же вопрос об оккупации всей территории Швеции. Думаешь, станет больше работы по защите окружающей среды? Или меньше?

Bertil Wallgren

Андерс, ни на секунду не поверю, что Путин интересуется Готландом! Но, может, у него есть причины следить, что мы с НАТО поделываем на острове? Российские учения - это явно угроза. А вот наши военные учения и наращивание вооружений такие мирные!

Очень странные рассуждения.

Ulf Tennfors

Если бы все области вкладывали в свою работу столько же, сколько вооруженные силы в оборону, мы бы лучше справились с коронакризисом, Йевле не затопило бы от дождей, не было бы проблем со всеми этими лесными пожарами в этом году и так далее.

Микаэль Хольмстрём (Mikael Holmström)