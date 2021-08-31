Войти
ТАСС

Военная полиция Сербии приступила к эксплуатации российских внедорожников УАЗ "Патриот"

207
0
0
Внедорожник УАЗ "Патриот"
Внедорожник УАЗ "Патриот".
Источник изображения: © Глеб Ирисов/ТАСС

Новые российские внедорожники были выбраны в качестве основного автомобиля для использования в конкурсе Армейских международных игр "Страж порядка"

БЕЛГРАД /Сербия/, 30 августа. /ТАСС/. Военная полиция Сербии переоснастила свой автопарк новыми российскими внедорожниками УАЗ "Патриот" и приступила к их активной эксплуатации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Автомобили УАЗ "Патриот" сербской военной полиции имеют проблесковые маячки, а также на них нанесена традиционная черно-белая цветографическая схема с надписями "Воjна полициjа".

Новые российские внедорожники были выбраны в качестве основного автомобиля для использования в конкурсе Армейских международных игр "Страж порядка".

Международный этап конкурса "Страж порядка" проходит на территории Сербии впервые. Кроме российской команды в состязаниях военных полицейских будут участвовать военнослужащие Сербии, Ирана, Казахстана, Катара и Кипра.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Казахстан
Катар
Кипр
Россия
Сербия
Компании
ВПВС РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
31.08.2021
Эксперт: введение тактической стрельбы в ВС РФ позволит конкурировать с лучшими командами
30.08.2021
Замминистра обороны России Шевцова посетит Сербию и откроет там конкурс Армейских игр
27.08.2021
В Белграде заявили, что этап Армейских игр в Сербии подтверждает братские отношения с РФ
19.08.2021
МО намерено подписать на форуме «Армия-2021» госконтрактов на 500 млрд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.08 08:10
  • 13
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов
  • 31.08 04:56
  • 241
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 31.08 04:34
  • 40
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 31.08 04:33
  • 191
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 31.08 02:30
  • 1
В Казани Сергей Шойгу оценил модернизацию ракетоносца Ту-22М3
  • 31.08 00:36
  • 2
Шесть катастроф с российскими самолетами насчитали за последний месяц
  • 31.08 00:30
  • 6
Российские «Панцири» научили уничтожать американские Harpoon
  • 30.08 19:37
  • 10
Рогозин: идея Маска по перевозке людей между континентами сможет применяться для спецназа
  • 30.08 18:51
  • 61
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 30.08 18:29
  • 1
Рогозин заявил, что Роскосмос очищает отрасль от родственных кланов
  • 30.08 18:11
  • 1
Модернизированный вертолет Ми-8МТВ-5М
  • 30.08 17:58
  • 1
На основе новой российской орбитальной станции хотят создавать межпланетные модули
  • 30.08 16:21
  • 4
Рейтинг российской армии в народе за 20 лет вырос почти на треть - Шойгу
  • 30.08 15:46
  • 1
Экипаж корвета ТОФ победил в международном конкурсе морской выучки "Кубок моря - 2021"
  • 30.08 15:19
  • 2
Минобороны Китая назвало провокацией действия ВМС США в Тайваньском проливе