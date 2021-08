Отключение двигателя не помешало взлету ракеты Astra.

Американская компания Astra в третий раз запустила легкую ракету Rocket 3, но снова неудачно: во время старта один из пяти двигателей первой ступени вышел из строя, поэтому полет начался по горизонтальной траектории. Тем не менее, благодаря остальным двигателям ракета смогла стабилизироваться и поднялась на несколько десятков километров, после чего специалисты компании отключили остальные двигатели и закончили миссию. Трансляция запуска проходила на YouTube.

Astra разрабатывает легкую двухступенчатую ракету с керосин-кислородными двигателями, способную выводить до 150 килограмм на орбиту высотой 500 километров. Компания была основана в 2016 году и уже через два года компания начала испытания своей легкой ракеты, находясь на тот момент в «скрытом режиме». В первых двух полетах вместо настоящей второй ступени использовался массо-габаритный макет, поэтому они были суборбитальными. С 2020 года компания вышла из «скрытого режима» и начала орбитальные запуски. Первый из них был отменен, а ракета затем была потеряна из-за аварии во время предстартовой подготовки. Два последующих запуска состоялись, но были неудачными, хотя во время последнего ракета сумела добраться до космоса.

Во время нового запуска, прошедшего 29 августа, ракета впервые несла на себе коммерческую полезную нагрузку для Космических сил США. Запуск состоялся в 01:45 по московскому времени. Менее чем через секунду после старта один из пяти двигателей отключился, поэтому ракета сразу же сильно накренилась, но уже через пару секунд ей удалось вернуться в вертикальное положение. Из-за изначального крена и сниженной тяги ракета начала полет по почти горизонтальной траектории. Затем траектория постепенно выправилась и ракета перешла в вертикальный полет.

Reviewing flight data and video, two things are very clear - 1) An engine shut down right after launch 2) Everything that happened next made me incredibly proud of our team. Space may be hard, but like this rocket, we are not giving up. #AdAstra pic.twitter.com/2g3n812EaW