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Отключение двигателя не помешало взлету ракеты Astra

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Отключение двигателя не помешало взлету ракеты Astra
Отключение двигателя не помешало взлету ракеты Astra.
Источник изображения: Astra

Американская компания Astra в третий раз запустила легкую ракету Rocket 3, но снова неудачно: во время старта один из пяти двигателей первой ступени вышел из строя, поэтому полет начался по горизонтальной траектории. Тем не менее, благодаря остальным двигателям ракета смогла стабилизироваться и поднялась на несколько десятков километров, после чего специалисты компании отключили остальные двигатели и закончили миссию. Трансляция запуска проходила на YouTube.

Astra разрабатывает легкую двухступенчатую ракету с керосин-кислородными двигателями, способную выводить до 150 килограмм на орбиту высотой 500 километров. Компания была основана в 2016 году и уже через два года компания начала испытания своей легкой ракеты, находясь на тот момент в «скрытом режиме». В первых двух полетах вместо настоящей второй ступени использовался массо-габаритный макет, поэтому они были суборбитальными. С 2020 года компания вышла из «скрытого режима» и начала орбитальные запуски. Первый из них был отменен, а ракета затем была потеряна из-за аварии во время предстартовой подготовки. Два последующих запуска состоялись, но были неудачными, хотя во время последнего ракета сумела добраться до космоса.

Во время нового запуска, прошедшего 29 августа, ракета впервые несла на себе коммерческую полезную нагрузку для Космических сил США. Запуск состоялся в 01:45 по московскому времени. Менее чем через секунду после старта один из пяти двигателей отключился, поэтому ракета сразу же сильно накренилась, но уже через пару секунд ей удалось вернуться в вертикальное положение. Из-за изначального крена и сниженной тяги ракета начала полет по почти горизонтальной траектории. Затем траектория постепенно выправилась и ракета перешла в вертикальный полет.



Поскольку ракета не разрушилась и осталась управляемой, специалисты решили не прекращать полет, чтобы собрать больше данных. Через две с половиной минуты она поднялась на 31 километр и двигатели отключились по команде из центра управления полетом. Максимальная высота полета составила около 50 километров.

В мае американская компания Rocket Lab во второй раз за год столкнулась с аварией легкой ракеты Electron. Специалисты компании выяснили причину неудачи и через два с половиной месяца успешно запустили новую ракету.

В последние годы легкие ракеты-носители набирают популярность во всем мире, особенно среди частных компаний. Например, в 2019 и 2020 годах свои легкие ракеты запустили две китайские компании i-Space и Galactic Energy, а в начале 2021 года американско-британская Virgin Orbit впервые успешно запустила ракету LauncherOne из-под крыла самолета Boeing 747.

Григорий Копиев

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Страны
Великобритания
Китай
США
Продукция
Boeing 747
Компании
Boeing
Rocket Lab
Проекты
2020-й год
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