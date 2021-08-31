«Вектор» инноваций: как Ростех ищет лидеров

Фото: Академия Ростеха Академия Ростеха запустила четвертый набор программы подготовки технологических лидеров «Вектор». В рамках программы сотрудники Госкорпорации предлагают свои идеи гражданских продуктов, которые могли бы выпускаться на предприятиях Ростеха. Участники «Вектора» проходят обучение и получают возможность реализовать свой проект. Уже несколько лет программа является своего рода катализатором продуктовой трансформации Ростеха. Рассказываем о том, как Корпорация находит новых технологических лидеров и какие креативные продукты они запускают.

В поисках первых

Создание высокотехнологичной «умной» продукции – ключевой компонент миссии Ростеха. Доля гражданской продукции в выручке Госкорпорации, согласно актуальной стратегии, к 2025 году должна составить 50%. Подобные показатели невозможно обеспечить, лишь увеличивая выпуск уже существующего пула продуктов гражданского назначения – нужна подпитка новыми перспективными проектами. Поиск инноваций в Ростехе идет сразу по нескольким фронтам, один из них – программа «Вектор», где отбор проходят не только идеи по выпуску новой гражданской продукции, но и технологические лидеры, способные эти идеи воплощать.

Программа разработана Академией Ростеха – центром экспертизы Госкорпорации в области человеческого капитала, и стартовала в 2018 году. За три прошедших набора на участие в «Векторе» было подано более 11 тыс. заявок, а недавно открылся очередной прием.

С началом пандемии практически вся программа «Вектора» перешла в онлайн-формат, который реализуется на специально созданной для этого защищенной платформе. Принять участие в программе может любой сотрудник предприятий Госкорпорации, представивший свой инновационный проект или его идею. Участие в программе состоит из нескольких этапов: диагностики, обучения, экспертизы, преакселерации, то есть интенсивного развития проектов, а также их защиты, по результатам которой участники проходят в бизнес-акселератор Ростеха и получают финансирование на реализацию проекта.

Как превратить идею в продукт

На этапе диагностики будущие технологические лидеры с помощью специальных инструментов проходят тестирование навыков и компетенций, проверку уровня креативности и наличия лидерских качеств. В результате участники получают детальный отчет, который пригодится им в карьере, даже если они не пройдут на следующий этап программы.

Затем в течение нескольких месяцев идет этап интенсивного обучения. Работая в командах, участники оттачивают умение не только доводить свои идеи до готовых к реализации продуктов, но и выводить продукцию на рынок. На этом этапе идеи проходят первую проверку на жизнеспособность, а участники осваивают азы маркетинга и PR, чтобы уверенней себя чувствовать в рыночной среде. Учебная программа «Вектора», объединившая знания и опыт лучших экспертов отрасли, передовые российские и зарубежные практики, позволяет довести идею проекта до такого уровня, когда проект можно уверенно представлять на грант.

На следующем шаге участники защищают свои проекты перед экспертами Академии, будущими заказчиками и партнерами проекта. В несколько этапов проходит отбор самых перспективных идей и самых сплоченных команд, лучшие из которых оказываются в финале. Доработанные в процессе преакселерации проекты представляются жюри в лице топ-менеджмента Ростеха и высшего руководства компаний-заказчиков. Жюри отбирает победителей, которые получают путевку в бизнес-акселератор Госкорпорации и финансирование для реализации своего проекта на одном из предприятий, входящих в контур Ростеха.

Кузница проектов

За три предшествующих набора в «Вектор» поступило почти 3 тысячи идей, а 19 лучших проектов стали участниками бизнес-акселератора и получили финансирование. В третьем наборе программы финалистами стали девять команд, которые в сумме получат на реализацию своих инновационных проектов 240 млн рублей.

Ежегодно в конкурсе побеждают проекты, отображающие широту и многообразие направлений деятельности Ростеха. Например, среди победителей этого года такие продукты, как транспортный беспилотник ОКБ Сухого, биологически инертное покрытие, защищающее корабли от обрастания, ЦКБ РМ, или проект сотрудников КРЭТ − электронные графические ценники для торговли. За всеми этими продуктами стоят конкретные люди, будущие технологические лидеры страны, золотой кадровый резерв Корпорации.

Многие проекты, победившие в первых наборах «Вектора», уже находятся на этапах реализации. Так, инфостела для медицинских учреждений Федора Сушкова (Уральский оптико-механический завод) успешно прошла этап заводских испытаний и теперь будет тестироваться в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге. А автоматизированная установка химического травления, которая позволит увеличить термостойкость и срок автономной работы полупроводниковых датчиков газа (проект Юлии Сухорословой из ЦНИИ «Электроника»), проходит пилотные испытания в партнерских вузах. Также на аэродроме Жуковский испытывается лидарный комплекс для поиска газовых месторождений Александра Гришканича из холдинга «Швабе».

Важно отметить, что участники первых наборов «Вектора» уже выступают наставниками для новичков программы. Из пилотного проекта за несколько лет программа выросла в полноценную экосистему по развитию инновационных продуктов и поиску лидеров в сфере высоких технологий. Напомним, что четвертый набор «Вектора» открыт и у сотрудников предприятий Ростеха есть почти два месяца, чтобы попытать удачу, войти в число технологических лидеров Корпорации и начать формировать будущее российской промышленности.

Чтобы стать участником четвертого набора, заполните проектную заявку по ссылке.