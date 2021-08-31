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Российская газета

Морпехи Балтфлота поразили "противника" в море за 6 км от берега

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

В Калининградской области морские пехотинцы Балтийского флота на учении отразили нападение условного противника с моря в условиях, максимально приближенных к боевым.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту, батальонное тактическое учение с боевой стрельбой прошло на морском десантном полигоне Хмелевка.

В учении были задействованы около тысячи военнослужащих и более 50 единиц колесной и гусеничной техники, в том числе самоходные артиллерийско-миномётные установки "Нона" и бронетранспортеры БТР-82А.

Военнослужащие батальона морской пехоты отработали ведение оборонительных действий, а затем блокировали и уничтожили диверсионно-разведывательные группы условного противника.

"Вражеские диверсанты" были поражены из всех видов стрелкового оружия и бронетранспортеров и САУ "Нона". Мишени для стрельбы на поверхности моря были оборудованы на морском полигоне на дистанциях от 300 метров до шести километров.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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