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Ixbt

В России готовятся к запуску первого отечественного орбитального космопорта

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Изображение орбитального космопорта
Изображение орбитального космопорта.
Источник изображения: Ixbt

Роскосмос уже делился первыми подробностями об отечественной космической станции РОСС, которую планируется запустить после завершения эксплуатации МКС. Теперь стали известны новые подробности. 

Информацией поделился непосредственный и главный участник проекта — ракетно-космическая корпорация «Энергия» в официальном канале на YouTube. Как отмечается в довольно длинном ролике,  «Энергия» сейчас ведёт работу над запуском первой в истории отечественной орбитальной станции с функциями космического порта.



На самом деле, это даже не ролик, а целый фильм «Первая космическая Корпорация», созданный Михаилом Куцким в честь 75-летия ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Сергея Павловича Королёва. По поводу станции РОСС там сообщается следующее: 

РОСС - Российская орбитальная служебная станция. Следующий этап космической деятельности России. <…> На станции не будет постоянного экипажа; РОСС станет космическим портом для малых космических аппаратов. 

Космонавты будут отправляться на РОСС вахтовым методом. Сама станция позволит обслуживать орбитальные аппараты. Многомодульная станция  будет строиться по принципу открытой архитектуры и с «неограниченным сроком эксплуатации» за счёт заменяемых модулей.



Также уточняется:  

РОСС — это творчески переосмысленный и технически более совершенный возврат к идее станции "Мир-2". Размещение "Мира-2" также предполагалось на высоких широтах планеты. Это позволило бы полностью наблюдать территорию нашей страны и особенно интересные с экономической точки зрения районы Арктики.

Права на данный материал принадлежат Ixbt
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Россия
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Энергия РКК
Проекты
Арктика
МКС
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