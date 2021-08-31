В России готовятся к запуску первого отечественного орбитального космопорта

Роскосмос уже делился первыми подробностями об отечественной космической станции РОСС, которую планируется запустить после завершения эксплуатации МКС. Теперь стали известны новые подробности.

Информацией поделился непосредственный и главный участник проекта — ракетно-космическая корпорация «Энергия» в официальном канале на YouTube. Как отмечается в довольно длинном ролике, «Энергия» сейчас ведёт работу над запуском первой в истории отечественной орбитальной станции с функциями космического порта.

На самом деле, это даже не ролик, а целый фильм «Первая космическая Корпорация», созданный Михаилом Куцким в честь 75-летия ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Сергея Павловича Королёва. По поводу станции РОСС там сообщается следующее:

РОСС - Российская орбитальная служебная станция. Следующий этап космической деятельности России. <…> На станции не будет постоянного экипажа; РОСС станет космическим портом для малых космических аппаратов.

Космонавты будут отправляться на РОСС вахтовым методом. Сама станция позволит обслуживать орбитальные аппараты. Многомодульная станция будет строиться по принципу открытой архитектуры и с «неограниченным сроком эксплуатации» за счёт заменяемых модулей.

Также уточняется:

РОСС — это творчески переосмысленный и технически более совершенный возврат к идее станции "Мир-2". Размещение "Мира-2" также предполагалось на высоких широтах планеты. Это позволило бы полностью наблюдать территорию нашей страны и особенно интересные с экономической точки зрения районы Арктики.