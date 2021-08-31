Провальная миссия в Афганистане грозит стать фундаментальной проблемой Запада

20 лет присутствия Запада в Афганистане с целью «искоренения терроризма», а заодно и «демократизации» страны, и его нынешнее позорное бегство показали с очевидностью одно: он не способен решать мировые проблемы — ни военной силой, ни дипломатически. Потому что ставит неверные цели и добивается их неверными средствами…

Двадцать лет назад, после потрясших мир терактов 11 сентября тогдашнему правительству ФРГ пришлось приложить немало усилий для того, чтобы убедить парламент и общество проявить солидарность с Соединенными Штатами, и разрешить участие бундесвера в миссии НАТО в Афганистане. Аргументом в пользу необходимости рисковать жизнями немецких солдат в чужой и далекой стране стала не лишенная романтического флёра формула "безопасность Германии, как и всей Европы, лежит в горах Гиндукуша".

Бундестаг в итоге согласился на участие подразделений бундесвера в Международных силах содействия безопасности в Афганистане (ISAF), немецкий воинский контингент, базирующийся на севере страны в провинциях Кундуз, Мазари-Шариф и Файзабад, стал третьим по численности среди союзников. Правда, очень быстро между Вашингтоном и Берлином возникли разногласия по поводу объёма и формата немецкого присутствия в Афганистане: Пентагон оказался недоволен неравномерным распределением нагрузки между "коллегами" по НАТО. В ходе официального визита в Берлин в июле 2009 года посол США в НАТО И. Даалдер открыто высказался в том духе, что Соединённые Штаты в Афганистане "делают всё возможное", а вот Европа, и в частности Германия, могли бы делать "намного больше".

Тогдашний командующий войсками ISAF в Афганистане американский генерал С. Маккристал не раз в самых жестких выражениях требовал от Берлина более активно действовать в зоне своей ответственности на севере Афганистана. Даже если это потенциально сопряжено со значительным риском для немецких военнослужащих. Показательно его заявление накануне Лондонской конференции по Афганистану (28 января 2010 г.): военнослужащие бундесвера "недостаточно рисковали в борьбе с талибами". Маккристал также высказал недовольство тем, что германский военный контингент в Афганистане в стратегически важных для успеха операции НАТО северных районах в основном занимался "патрулированием дорог" и по возможности старался избегать любых контактов с местными жителями.

К июлю того же года ситуация коренным образом поменялась, бундесвер принял участие в ряде наступательных операций. И теперь уже немецкие военнослужащие требовали от правительства Германии называть вещи своими именами: если речь идет о вооруженных столкновениях, в ходе которых гибнут солдаты бундесвера, признать, наконец, что это - настоящая война. В интервью телеканалу ZDF глава Союза военнослужащих бундесвера подполковник У. Кирш подчеркнул: "Слишком долго, говоря о нашей миссии, мы приукрашивали действительность. Поэтому должно быть ясно одно: в Афганистане мы выполняем боевое задание, смерть и ранения являются его частью, и там идут военные действия".

За время своей миссии в Афганистане бундесвер потерял 59 военнослужащих, что является предметом постоянной критики со стороны оппозиции. Сопредседатель парламентской группы "Альтернативы для Германии", например, недавно заявил, что политические цели, такие как возможность для девочек посещать школу, не являются поводом для отправки солдат за границу. "Чтобы принести гендерное равенство в тот мир, немецкие военные должны были расстаться с жизнью", - подчеркнул Гауланд.

Вывод войск или бегство из Кабула?

По сравнению с событиями двадцатилетней давности, у правительства Ангелы Меркель, настаивающей сейчас на том, что миссия союзников в Афганистане "была не напрасной", уже куда меньше внятных аргументов для того, чтобы объяснить хаос и отчаяние, царящие в аэропорту Кабула. Как и то, почему решение о выводе войск с территории Афганистана, принятое единственным "мировым гегемоном", на практике столь откровенно напоминало бегство.

Отдельное потрясение у европейцев, судя по материалам европейских СМИ, вызвал тот факт, что талибы взяли столицу Афганистана под контроль ещё до того, как ее покинули американские военные. Военнослужащие бундесвера в сложнейших условиях и с риском для жизни завершили миссию по эвакуации из Международного аэропорта Кабула: последний борт бундесвера покинул воздушное пространство Афганистана в минувший четверг. В общей сложности, по информации министерства обороны ФРГ, за 37 вылетов удалось вывезти более пяти тысяч человек, - немцев, афганцев, граждан других государств.

Однако столицу Афганистана до сих пор смогли покинуть не все граждане Германии и местные жители, имеющих на руках соответствующие "вывозные" документы. По информации журнала Spiegel, некоторые из местных журналистов, сотрудничавших с западным контингентом, не смогли эвакуироваться, поскольку их разрешение на выезд посчитали поддельным. Так как напечатано оно было на бланке, использующемся для внутренних нужд бундесвера, а проинформировать вовремя о подобной форме всех ответственных лиц попросту забыли.

В минувшее воскресение министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отправился в вояж по странам, которые могли бы стать посредниками в "кабульской драме" - это Турция, Таджикистан, Узбекистан и Пакистан. Эту поездку немецкая пресса окрестила "важнейшей миссией за весь срок полномочий главы МИДа". Её цель в том, чтобы попытаться сдержать обещание, данное Ангелой Меркель, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и им самим: вывезти из Афганистана всех, кто оказывал помощь немецкому правительству. В четверг, сразу после завершения миссии бундесвера по эвакуации из Международного аэропорта Кабула, Хайко Маас сделал следующее заявление: "Наша работа будет продолжаться до тех пор, пока все, за кого мы несем ответственность в Афганистане, не будут в безопасности".

Между тем еще каких-то пару месяцев назад глава внешнеполитического ведомства ФРГ, опираясь на выводы немецкой Внешней разведки (BND), утверждал, что быстрый переход власти в Афганистане к "Талибану"* является маловероятным сценарием. Однако спецслужбы фатально ошиблись, а правительство страны оказалось попросту не готово к масштабной эвакуации, действия различных ведомств - полностью раскоординированы. В итоге сотни человек потеряли шансы на спасение. Бригадный генерал Йенс Арльт, руководивший операцией в Кабуле, с горечью подчеркнул, что им пришлось оставить в стране многих из тех, кто надеялся на помощь, и отметил, что "до сих пор не видел ничего подобного тому, что творилось в кабульском аэропорту".

В итоге кабинет Меркель оказалась под огнём критики со стороны оппозиции и прессы. Зелёные заговорили о "политической катастрофе", лидер парламентской фракции Левых Дитмар Барч назвал провальную миссию по эвакуации из Кабула "самым чёрным моментом за 16-летнее правление канцлерин".

Причины провала стратегии Запада в Афганистане

Действительно трудно спорить с тем, что "афганская политика" Германии и западных союзников в целом оказалась провальной. Главная причина заключается в том, что стратегия Запада в Афганистане с самого начала была основана на ошибочном целеполагании. 16 августа президент Байден заявил, что Соединённые Штаты достигли всех своих целей в Афганистане, а именно уничтожили "гнездо терроризма" и устранили непосредственную террористическую угрозу для самих США. И переходят от массированного присутствия к тактике высокоэффективных точечных антитеррористических операций.

Далеко не самая изящная попытка задекорировать компостную кучу конфетти.

На самом деле 20 лет назад речь шла о гораздо более масштабном и амбиционном замысле американской администрации - о доктрине "национального строительства", являющейся частью тогдашнего внешнеполитического курса Вашингтона на "экспорт" демократий по всему миру. В Белом доме полагали, что насаждение "демократических" правительств (безо всякого учёта национальных, этнических и культурных особенностей регионов) автоматически будет способствовать росту безопасности в мире.

Довольно быстро выяснилось, что демократический газон не произрастает путём насильственного перенесения на неподготовленную почву институтов и собственной системы ценностей, сколько его не поливай. И сейчас мы наблюдаем отказ США от "экспорта" демократий в пользу крайне прагматичной политики, ориентированной на интересы, цели и задачи самих Соединённых Штатов. Для которых в условиях расколотого американского общества и взрывоопасной внутренней повестки крайне актуальна стратегия, рассматривающая любое вмешательство вовне с точки зрения решения внутренних проблем Америки.

И в этом отношении - зацикливании на своих собственных проблемах - Америка Байдена по сути ничем не отличается от Америки Трампа. Решение проблем своей безопасности приходит на смену утопичной идеи трансформации мира по "демократическим лекалам" - без учёта национального менталитета, истории, культурных особенностей и желания населения на местах вообще что-то кардинально менять.

Чего стоит один факт того, что афганская армия, в несколько раз превосходящая по численности формирования талибов и обладающая в отличие от них авиацией, предпочла попросту уклониться от сражения. Предоставив проливать кровь "за свои свободы" западным союзникам.

В итоге Соединённые Штаты, несмотря на внешнеполитическую риторику Байдена о "возвращении Америки", действительно возвращаются - к изоляционистскому курсу, начатому ещё даже до Трампа. Практически квантовый скачок - от попыток силовой трансформации существующего миропорядка путём "умножения" демократий к точечному присутствию, обусловленному национальными интересами.

Последствия смены внешнеполитической стратегии США для Китая, России и Европы

Подобная смена внешнеполитической стратегии Соединённых Штатов будет иметь большие последствия и в связке Россия - Китай, которая так беспокоит Запад. Вашингтон концентрирует все усилия, в том числе и финансовые (а двадцатилетнее пребывание в Афганистане обошлось американской казне в сумму свыше двух триллионов долларов) на предстоящем геополитическом противостоянии с Китаем. После того как США окончательно утвердились в мысли, что именно Пекин является для них стратегическим вызовом номер один, распылять ресурсы и дальше администрации Байдена представляется неразумным.

При этом, уходя из Афганистана, Соединённые Штаты, для которых пока не просматривается прямой угрозы с территории, контролируемой талибами, "подставляют" Россию и Китай. Последние, будучи расположены вблизи афганской границы, будут вынуждены в большей степени озаботиться собственной безопасностью. А значит, и "оттянуть" значительные ресурсы на это направление к вящей радости Вашингтона.

Нелегко придётся и европейским союзникам Америки, которых двадцать лет приучали к мысли, что безопасность Европы лежит в горах Гиндукуша, и которые вдруг выяснили, что речь на самом деле шла о безопасности США. Правительства Германии и Франции вынужденно оказались в ситуации, когда, несмотря на громкие лозунги, не смогли помочь тем, кто им поверил.

А доверие избирателя - это, как известно, такая вещь, которую легко потерять, но трудно обрести. Кроме того, Европе ещё только предстоит "переварить" новую масштабную волну беженцев, а это тоже несёт с собой риски как для внутренней стабильности, так и для европейского интеграционного проекта в целом.

В минувший четверг, перед началом поездки по странам региона, министр иностранных дел Германии Хайко Маас обозначил фундаментальную проблему, стоящую сейчас перед Западом в целом: "Атаки в кабульском аэропорту показывают нам, насколько велика опасность того, что международный терроризм вновь обретет силу. Образовался властно-политический вакуум, в который ИГИЛ* и другие террористы сейчас стремятся с ужасающей скоростью". Теперь в собственных интересах Германии не допустить, чтобы "крах в Афганистане дестабилизировал весь регион". Круг замкнулся.

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* террористические организации, запрещенные в России, - прим. ИноСМИ

Татьяна Арзаманова