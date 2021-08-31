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Известия.ru

В Европейском космическом агентстве выразили надежду на продление работы МКС

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

Европейское космическое агентство (ЕКА) надеется на продление работы МКС. Об этом 30 августа заявил глава агентства Йозеф Ашбахер на полях 36-го Космического симпозиума.

Как уточнил директор ЕКА, решение о продлении работы МКС в ближайшее время примет NASA.

«С точки зрения Европы мы бы приветствовали продление, поскольку мы считаем МКС очень важной исследовательской лабораторией», — отметил он в беседе с агентством «РИА Новости».

В случае с ЕКА финансирование проекта МКС будет обсуждаться всеми участниками агентства.

В настоящее время страны — участницы проекта МКС имеют договоренности об эксплуатации станции до 2024 года включительно. Стороны обсуждают вопрос продления ее работы до 2028–2030 года.

Ранее в этот день стало известно, что генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин намерен представить президенту России Владимиру Путину доклад о перспективах создания российской национальной орбитальной станции. 31 июля в ходе заседания президиума Научно-технического совета совет главных конструкторов пришел к выводу, что в связи со старением значительной части оборудования МКС дальнейшая эксплуатация российского сегмента станции после 2024 года создает дополнительные риски.

24 августа Рогозин рассказал, что вопрос о продолжении участия России в проекте МКС решится в ближайшие месяцы. РФ планирует с 2025 года выйти из проекта МКС и создать свою национальную орбитальную станцию.

Как отмечал Рогозин, она станет прообразом модулей, которые через десятилетия отправятся к другим планетам. Ранее он также уточнял, что создание новой российской орбитальной станции обойдется дешевле «десятков миллиардов рублей».

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Страны
Россия
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ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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