Армия заждалась дронов. Какие беспилотники купит Минобороны РФ

Что мешает российском бизнесу выполнять заказы военных на беспилотники

К концу 2021 года число беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в российской армии превысит две тысячи единиц, заявил глава Миноборны Сергей Шойгу. Часть контрактов на поставку БЛА была подписана в рамках завершившегося форума «Армия-2021». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок изучил, какие беспилотники уже поступают в войска, какие только ожидаются и что может стать причиной сбоя поставок.

БЛА из «Кронштадта»

Самая внушительная экспозиция беспилотных систем была показана на форуме «Армия-2021» компанией «Кронштадт», входящей в ОАО АФК «Система». На статической площадке были выставлены средневысотные разведывательно-ударные БЛА большой продолжительности полета «Орион» и «Сириус».

Следует, правда, отметить, что «Орион» создан по техническому заданию в 2011 году и его потенциала уже не всегда достаточно для решения задач, которые стоят перед беспилотниками подобного класса. Тяжелый БЛА «Сириус» - следующая ступень в развитии этого семейства, но пока он находится на стадии опытно-конструкторской работы.

БЛА «Сириус» и родственный ему «Гелиос» представляют собой дальнейшее развитие линейки «Орионов». Можно сказать, это «дети» «Ориона». Высокая степень унификации аппаратов позволила создать новые БЛА в короткие сроки.

Однако Россия по-прежнему в роли догоняющего игрока на этой сцене, и положение дел в отрасли не изменилось.

«Пока создавали «Орион», был совершен существенный скачок в развитии средств связи, вычислительной техники всех типов», - рассказывает собеседник «Газеты.Ru» в оборонно-промышленном комплексе.

Сейчас БЛА, как правило, функционируют в автоматическом режиме под присмотром человека-оператора. Сегодня Министерством обороны ставится следующая задача - получение на выходе автономных систем, работающих в отрыве от человека-оператора. Человек-оператор - это радиолиния управления, определенные ограничения по дальности, скорости. Кроме того, противник обладает возможностями воздействия на каналы управления и их подавления

Именно поэтому возник проект беспилотного летательного аппарата «Гром», который также разрабатывается компанией «Кронштадт». «Это следующее поколение, следующий вектор работы. Последние достижения в области сенсоров и вычислительной техники позволяют перейти к использованию искусственного интеллекта, то есть к выполнению задач, не прямо прописанных в полетном задании, к действиям в условиях неопределенности», - рассказал собеседник «Газеты.Ru»

Был пилот и нет пилота

На форуме «Армия-2021» был представлен и другой крупный разработчик беспилотных систем в нашей стране - АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА). Там уже был создан БЛА тактического класса «Форпост-Р», а также создается перспективный комплекс с тяжелым высотным БЛА большой продолжительности полета «Альтиус».

«УЗГА на выставке обозначила стратегию формирования широкой линейки беспилотных летательных аппаратов, в том числе за счет создания беспилотных версий первоначально пилотируемых самолетов. Данный подход известен в мире и не единожды был использован целым рядом компаний-разработчиков», - рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

К примеру, отметил специалист, израильской фирмой Aeronautics Defense Systems была создана беспилотная модификация легкого патрульного самолета DA-42 разработки австрийской Diamond Aircraft Industries, что открыло возможности более широкого использования аппарата в мониторинговых задачах в интересах военных и парамилитарных эксплуатантов.

Стоит отметить, что самолеты этой модели собираются и на мощностях УЗГА, что делает DA-42 одним из главных кандидатов на «обеспилочивание». Также в первых рядах в очереди на замещение пилота автоматикой стоят ЛМС 901 «Байкал» и УТС-800.

«Петербургское научно-производственное предприятие «Радар ммс» также показало несколько решений, относящихся к тематике беспилотных систем. В их числе собственный легкий БЛА вертолетного типа БВС ВТ 45, созданный сторонним разработчиком БЛА самолетного типа «Диам 20» с полезной нагрузкой «Радар ммс», а также мониторинговый комплекс - дронопорт - совместная разработка «Радар ммс» и стартапа HIVE», - рассказал Федутинов.

В легком классе БЛА, напомнил специалист, были представлены системы семейства «Элерон», разработанные компанией «Эникс» из Казани. Портативный комплекс разведки и наблюдения «Элерон 3СВ» уже давно закупаются российским Министерством обороны и активно эксплуатируются в войсках, включая применение в реальных боевых условиях в Сирии.

«Калашников» милитаризировал ZALA

В более крупной размерности БЛА на выставке был представлен аппарат «Орленок». Он создан казанской компанией «Аэрокон». «Орленок» представляет собой 30-килограммовый БЛА, который может выполнять полеты продолжительностью до 12 ч. Его отличительной особенностью является возможность одновременно нести целевую нагрузку разного назначения.

Разработанная ижевской компанией ZALA Aero широкая линейка беспилотных систем легкого класса и барражирующих боеприпасов была показана в павильоне концерна «Калашников», который является совладельцем фирмы. Долгое время изделия, разработанные компанией ZALA, находили широкое применение в гражданской сфере - они применялись в задачах мониторинга протяженных инфраструктурных объектов, таких как нефте- и газопроводы, высоковольтные линии электропередачи. Вхождение компании в состав группы компаний «Калашников» открыло перед ней также и перспективы использования в военной области.

Так, после проведения опытного применения в Сирии созданных компанией ZALA в инициативном порядке систем барражирующих боеприпасов «Ланцет», это направление заинтересовало российских военных. В ходе выставки «Армия-2021» стало известно, что Министерство обороны России согласовало тактико-технические требования к подобного рода системам, ранее отсутствовавшим в войсках.

Впрочем, взаимоотношения с подрядчиками и производителями БЛА требуют оптимизации.

«Колоссальное преимущество американской военной промышленности заключается в том, что при появлении того или иного заказа у них выстраивается очередь предприятий - кандидатов на поставку комплектующих и материалов. У нас же следующая ситуация: одно изделие - один поставщик. И это в лучшем случае. А поставщик еще и с претензиями и ненужными амбициями. У него нет большого желания заниматься партией из 20-50 деталей, которые необходимы, к примеру, для производства установочной партии БЛА. Поэтому у нас такие большие сроки реализации даже прекрасно задуманных проектов», - пояснил источник «Газеты.Ru» в оборонно-промышленном комплексе.

Михаил Ходаренок