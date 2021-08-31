Lockheed Martin поставит ОТР ATACMS ВС Румынии

ЦАМТО, 30 августа. МО США объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с Lockheed Martin соглашения на выполнение работ в рамках программы продления сроков эксплуатации ОТР ATACMS и соответствующих ПУ для СВ США и ВС Румынии в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Программа продления срока эксплуатации ATACMS предполагает получение находящихся на хранении ракет, модернизацию и восстановление их к состоянию "как новая" с продлением срока эксплуатации.

Стоимость соглашения составила 16,7 млн. долл. Работы будут выполнены на предприятиях в Клируотере (шт.Флорида), Виндзор Локс (шт.Коннектикут), Сент-Луисе (шт.Миссури), Лафкине (шт.Техас), Уиллистоне (шт.Вермонт), Боулдере (шт.Колорадо), Камдене (шт.Арканзас) и Гранд-Прери (шт.Техас). Планируется, что выполнение контракта будет завершено к 30 сентября 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2017 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Румынии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 54 пусковых установок РСЗО HIMARS, 81 контейнера с управляемыми РС M31A1 GMLRS с унитарной фугасной боевой частью, 81 контейнера с управляемыми РС M30A1 GMLRS с альтернативной боевой частью, 54 контейнеров с оперативно-тактическими ракетами M57 (ATACMS) с унитарной фугасной боевой частью, 54 транспортно-заряжающих машин M1084A1P2, а также другой техники, оборудования и услуг. Общая стоимость продажи оценивалась в сумму до 1,25 млрд. долл.

Начальный контракт стоимостью 218,058 млн. долл. на поставку РСЗО HIMARS для ВС Румынии бы подписан с Lockheed Martin Corp. 10 августа 2018 года.

Поставки заказанных систем в Румынию начались в феврале 2021 года.