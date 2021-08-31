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Интерфакс-АВН

Замглавы Минобороны РФ обсудила в Белграде военно-экономическое взаимодействие

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Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.
Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.
Источник изображения: Сергей Карпухин/ ТАСС

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Военно-экономическое сотрудничество рассматривались в Белграде на встрече заместителя министра обороны России Татьяны Шевцовой и министра обороны Сербии Небойши Стефановича, сообщили в Минобороны РФ.

"Обсуждались вопросы военно-экономического сотрудничества. Встреча прошла в теплой и конструктивной атмосфере", - говорится в сообщении военного ведомства.

Шевцова прибыла накануне в Сербию, где участвовала в открытии конкурса военной полиции "Страж порядка" в рамках международных армейских игр, проводимых Минобороны РФ.

Россия и Сербия проводят совместные учения. 24 октября 2019 года Минобороны РФ сообщило, что дивизион систем С-400 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") и батарея зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") были переброшены военно-транспортной авиацией в Сербию для участия в учениях. Дивизион С-400 и батарея "Панцирь-С" тогда впервые приняли участие в учениях за рубежом.

9 апреля командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны Юрий Грехов сообщил, что в октябре на учения в Сербию российские военные направят подразделения противовоздушной обороны (ПВО).

В мае около 200 российских военнослужащих приняли участие в российско-сербском антитеррористическом учении на территории Сербии.

Россия выполнила контракт на поставку Сербии батареи комплексов "Панцирь-С", заявляла о готовности продать Белграду другие системы ПВО.

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
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