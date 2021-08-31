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Российская газета

На Алтае открыли военный аэродром

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Транспортный самолет Ан-26
Транспортный самолет Ан-26.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

Под Рубцовском Алтайского края появился полевой военный аэродром. Он будет использоваться для посадки транспортных самолетов Центрального военного округа.

Аэродром был построен силами инженерно-аэродромного батальона ЦВО.

- Взлетно-посадочная полоса аэродрома позволяет выполнить посадку транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26, а также транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8, - сообщает пресс-служба ЦВО.

На полевом аэродром также оборудовали специальную площадку для стоянки и дозаправки военных вертолетов и самолетов.


Наталья Граф (Барнаул)

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Продукция
Ан-12
Ан-26
Ми-8
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