Последний эсминец-невидимка вышел в море

Третий и последний эсминец типа Zumwalt вышел в море на ходовые испытания.

Корабль построен на верфи Bath Iron Works в Мэне и получил имя Lyndon B. Johnson (DDG 1002). Корабль отличает причудливая форма со скошенным в небо носом, пирамидальной надстройкой и плоскими бортами. Это дань малозаметности. Ради стелс-технологий многие элементы надстройки выполнены из пробкового дерева, а покрашен корабль ферритовым составом, поглощающим радиоволны.

Головной эсминец серии, DDG 1000 Zumwalt пережил множество аварийных ситуаций из-за отказов высокотехнологичной силовой установки. В 2016 году корабль потерял ход после того, как вода проникла в два из четырех подшипников гребных валов, и врезался в стену Панамского канала.

Первоначально на корабле планировалось установить рельсотрон, но из-за отсутствия годного образца его заменили 155-мм дальнобойной пушкой LRLAP, спрятанной под стелс-кожухом. Правда, вскоре выяснилось, что ее летающие на 148 км активно-реактивные снаряды стоят дороже ракет Tomahawk, обладающих на порядок большей дальностью и мощностью.

Противники проекта Zumwalt подсчитали, что постройка одного эсминца обходится вдвое дороже, чем переоборудование АПЛ типа Ohio - при том, что субмарина несет вдвое больше крылатых ракет и обладает лучшей скрытностью. В итоге программа строительства стелс-эсминцев сокращена до трех единиц.

Антон Валагин