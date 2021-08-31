Назван исход войны Польши с Россией

Автор польского портала назвал причины, которые могут привести к неблагоприятному исходу в возможном конфликте с Россией. Нынешняя оборона Польши не позволит продержаться больше двух дней, пишет журналист Мариуш Ковальчик в материале на сайте Newsweek Polska.

Автор отмечает, что Польша покупает две батареи зенитного ракетного комплекса Patriot, чего, по его мнению, не хватит даже для защиты Варшавы. Отсутствие зенитной защиты не позволит сделать ни одного залпа реактивным системам залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, — резюмирует Ковальчик.

Главной причиной поражения в возможном конфликте Ковальчик считает некомпетентность польского командования. Свои слова он доказывает решением польской армии закупить американские танки M1A2 Abrams. По мнению Ковальчика, данная техника не сможет справиться с российскими Т-14 «Армата», относящимися к следующему поколению танков.

Ранее авторы польского портала Defence24 писали, что задержка поставок Т-14 «Армата» в российскую армию обоснована проблемами с конструкцией танка. Авторы портала посчитали, что российским военным потребуется до 2300 танков Т-14, но производство такого количества танков может быть сложным для военно-промышленного комплекса России.

Даниил Иринин