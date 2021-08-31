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WarSpot

«Знаменосный рейдер» поступил на службу

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Источник изображения: warspot.ru

Турция продолжает усиливать свою армию беспилотными летательными аппаратами. Как сообщает информационное агентство Anadolu, вчера, 29 августа, на аэродроме Чорлу в провинции Текирдаг состоялась торжественная церемония принятия на вооружение турецкой армии новейшего разведывательно-ударного БПЛА Bayraktar Akinci.

БПЛА Bayraktar Akinci

Источник изображения: aa.com.tr

«Сегодня мы приветствуем включение в арсенал нашей армии тяжёлого беспилотника Bayraktar Akinci, одного из лучших в мире. Это ещё один символ нашей независимости. Турция стала третьей ведущей страной, которая имеет такие технологии. Мы полны решимости сделать Турцию лидером в сфере технологий беспилотного истребителя», — заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, присутствовавший на церемонии.

Президент Турции ставит свой автограф на фюзеляже беспилотника

Источник изображения: aa.com.tr

БПЛА Akinci (тур. — «Знаменосный рейдер») оснащён двумя турбовинтовыми двигателями АИ-450Т производства украинского АО «Мотор-Сич». Размах крыла аппарата составляет 20 м, масса полезной нагрузки — 1350 кг (в том числе 450 кг во внутреннем отсеке), продолжительность полёта — до 24 ч, рабочий потолок — 12 000 м. Беспилотник имеет шесть подвесных точек для ракет МАМ-Т, МАМ-L, МАМ-С, Cirit, Mk81, Mk82 и СОМ ALCM, а также оборудован радаром с активной фазированной антенной решеткой AESA, системой нацеливания от Aselsan, тепловизором, оптическими камерами и сенсорами.

Первый полёт БПЛА Akinci после принятия на вооружение

Первый полёт Akıncı PT-3 в рамках кампании лётного тестирования с боеприпасами был проведён 17 апреля этого года. 21 апреля состоялся второй испытательный полёт с боеприпасами, а 22 апреля прошли первые стрельбы. Как сообщала пресс-служба компании Baykar, «умные» боеприпасы MAM-C, MAM-L и MAM-T, созданные турецкой компанией Roketsan, поразили все обозначенные цели.

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Anadolu УДК
Mark 81
АИ-450
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Navantia
Roketsan
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