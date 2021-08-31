Компания Meyer Turku построит многоцелевые корабли для Пограничной охраны Финляндии

ЦАМТО, 30 августа. Финская судостроительная компания Meyer Turku Oy (подразделение немецкой Meyer Werft) подписала письмо о намерениях, предусматривающее строительство двух многоцелевых кораблей для Пограничной охраны Финляндии.

Как сообщает Navaltoday.com, два корабля, построенных в рамках проекта "Корабль 2025 года", заменят три снимаемых с вооружения патрульных корабля. Парламент Финляндии санкционировал закупку с условием, что они будут построены на территории страны с использованием финских технологий. Пограничная служба Финляндии объявила тендер на поставку новых многоцелевых кораблей весной 2021 года. По итогам оценки поступивших предложений победителем конкурса была выбрана финская судостроительная компания Meyer Turku Oy. Планируется, что окончательные переговоры по условиям поставки состоятся осенью. Как ожидается, официальный контракт будет подписан до конца 2021 года.

Поставка кораблей предварительно запланирована на 2025-2026 гг. Технические характеристики новых кораблей пока не раскрываются.

Корабли предназначены для защиты территориальной целостности Финляндии, обеспечения безопасности на море, контроля границ, защиты путей сообщения в Балтийском море, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения ликвидации загрязнений, эвакуации пострадавших. Они смогут применяться в условиях неподвижного льда толщиной 80 см. Предполагается, что при эвакуации корабль сможет перевозить до 600 человек. При строительстве кораблей особое внимание будет уделено их универсальности и экологичности.