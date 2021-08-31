Предприятия "Росэлектроники" заключили более 10 соглашений на "Армии-2021"

ЦАМТО, 30 августа. Предприятия холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех заключили более 10 соглашений на сумму около 20 млрд. руб. в ходе форума "Армия-2021".

Большой интерес к продукции холдинга проявили делегации из Индии, Турции, Эфиопии, Египта, Казахстана, Анголы.

Всего в рамках объединенной экспозиции холдинга предприятия "Росэлектроники" продемонстрировали более 100 разработок военного и гражданского назначения. Стенд компании осмотрели заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев, заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов.

Премьерой форума стал комплекс разведки "Пенициллин", разработанный НИИ "Вектор". В комплексе применяется новый принцип совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. В зависимости от исполнения "Пенициллин" может обнаруживать цели на расстоянии до 38 км.

В рамках экспозиции по диверсификации "Росэлектроника" представила многофункциональный комплекс фотовидеофиксации "Комета-21". Оборудование, разработанное заводом "Метеор", позволяет получать многомерные данные для организации эффективного и безопасного дорожного движения, мониторинга работы коммунальных служб, проведения оперативно-розыскных мероприятий.

"Форум "Армия" – это эффективная рабочая площадка для демонстрации новейших образцов продукции военного и гражданского назначения, проведения переговоров с главами регионов и бизнес-партнерами, а также заключения твердых контрактов. Так, в этом году в ходе форума наши предприятия провели более 60 переговоров и заключили более 10 соглашений о сотрудничестве на общую сумму около 20 млрд. руб.", – сообщили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника".