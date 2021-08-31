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ЦАМТО

Командование СВ Бангладеш планирует закупить новые ПТРК

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Военнослужащие ВС Бангладеш
Военнослужащие ВС Бангладеш.
Источник изображения: abnews24.com

ЦАМТО, 30 августа. Командование СВ Бангладеш намерено приобрести крупную партию противотанковых ракетных комплексов, которые, как планируется, должны быть произведены по лицензии Бангладешским управлением оружейных заводов (Bangladesh Ordnance Factories – BOF).

Как сообщает Defseca.com, на данный момент руководство СВ Бангладеш ожидает получить для оценки дополнительные предложения от западных стран / стран-членов НАТО, а также стран так называемой группы B (таких как Китай, Россия, Беларусь и т.д.).

Заявлена потребность в 1000 пусковых установках ПТУР и неназванном количестве противотанковых управляемых ракет с дальностью стрельбы 4 км (и более), бронепробиваемостью 800 мм (и выше) за динамической защитой.

На данный момент новейшими и самыми современными ПТРК на вооружении СВ Бангладеш являются российские "Метис-М1", 120 ед. которых было поставлено в 2013 году. Кроме того, с 2000 года в небольших количествах закупались ПТРК китайского, пакистанского, украинского и южнокорейского производства.

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Страны
Бангладеш
Белоруссия
Китай
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Украина
Южная Корея
Продукция
Метис ПТРК
Проекты
NATO
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