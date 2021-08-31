Командование СВ Бангладеш планирует закупить новые ПТРК

ЦАМТО, 30 августа. Командование СВ Бангладеш намерено приобрести крупную партию противотанковых ракетных комплексов, которые, как планируется, должны быть произведены по лицензии Бангладешским управлением оружейных заводов (Bangladesh Ordnance Factories – BOF).

Как сообщает Defseca.com, на данный момент руководство СВ Бангладеш ожидает получить для оценки дополнительные предложения от западных стран / стран-членов НАТО, а также стран так называемой группы B (таких как Китай, Россия, Беларусь и т.д.).

Заявлена потребность в 1000 пусковых установках ПТУР и неназванном количестве противотанковых управляемых ракет с дальностью стрельбы 4 км (и более), бронепробиваемостью 800 мм (и выше) за динамической защитой.

На данный момент новейшими и самыми современными ПТРК на вооружении СВ Бангладеш являются российские "Метис-М1", 120 ед. которых было поставлено в 2013 году. Кроме того, с 2000 года в небольших количествах закупались ПТРК китайского, пакистанского, украинского и южнокорейского производства.