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Интерфакс-АВН

Прощание с членами экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112В пройдёт во вторник

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Летчик-испытатель ПАО "Ильюшин", Герой России Николай Куимов после первого испытательного полета новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В
Летчик-испытатель ПАО "Ильюшин", Герой России Николай Куимов после первого испытательного полета новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба ОАК/Армен Гаспарян

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Прощание с тремя членами экипажа, погибшими при крушении в Подмосковье самолета Ил-112В, состоится во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

"31 августа на Федеральном военном мемориальном кладбище состоится церемония прощания с Николаем Куимовым, Дмитрием Комаровым и Николаем Хлудеевым", - заявили в пресс-службе.

17 августа в районе аэродрома Кубинка в Подмосковье разбился единственный летный образец нового транспортника Ил-112В. Катастрофа произошла при заходе на посадку во время тренировочного полета перед форумом "Армия-2021". Погибли все три члена экипажа - шеф-пилот ПАО "Ил", летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Николай Дмитриевич Куимов родился 16 декабря 1957 года в городе Никулино, Подольского района, Московской области. С 1994 года работал в Авиационном комплексе им С.В.Ильюшина. Провел большой объем летных испытаний отличающихся высокой степенью сложности и повышенной опасностью. Значительная часть полетов выполнялась на крайних режимах пилотирования. В общей сложности освоил более 35 типов самолетов, в том числе, Ил-96 и модификаций, Ил-86, Ил-76 и модификаций, Ил-114, Ил-103. Был постоянным участником показательных выступлений самолетов марки "Ил" на международных выставках и салонах.

За мужество и героизм, проявленные при испытаниях, доводке и освоении новых образцов авиационной техники был удостоен званий Героя Российской Федерации, Заслуженного летчика-испытателя Российской Федерации, награжден орденами и медалями.

Комаров Дмитрий Александрович родился 10 сентября 1969 года в городе Санкт-Петербург. С ноября 1996 года работал в Авиационном комплексе им. С.В. Ильюшина.

"Испытывая разные модификации самолетов семейства "Ил", не раз выводил машины из сложных аварийных ситуаций. Программы испытаний и полетные задания выполнял с высоким качеством, летал днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях в качестве командира воздушного судна на всех самолетах типа "Ил". Обладал отличной техникой пилотирования, выполнял испытательные полеты высшей степени сложности. В полетах в сложной обстановке, в аварийных ситуациях проявлял самообладание и выдержку", - сообщили ранее в ОАК.

За мужество и героизм, проявленные при испытаниях, доводке и освоении новых образцов авиационной техники был награжден орденом Мужества, ему было присвоено звание Заслуженный летчик-испытатель.

Хлудеев Николай Евгеньевич родился 21 февраля 1965 года в городе Белгород. С 1982 года проходил службу в Вооруженных силах. С 2011 года работал бортинженером-испытателем в Авиационном комплексе им. С.В.Ильюшина. За время летно-испытательной работы провел более 1300 полетов, налетав более 1700 часов.

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