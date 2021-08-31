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Известия.ru

Тактические учения с участием российских военных стартовали в Таджикистане

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Каландаров Нозим

Около 500 российских военных участвуют в маневрах мотострелковых подразделений в горах Таджикистана на фоне обострения ситуации в Афганистане. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Учения с выполнением боевых стрельб стартовали с личным составом мотострелковых подразделений 201-й военной базы РФ, дислоцированной в Таджикистане

«Тактические учения проходят в рамках боевой подготовки как в дневное, так и в ночное время суток с привлечением около 500 российских военнослужащих», — говорится в сообщении ЦВО.

Ранее в этот день уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Россия находится в постоянном контакте с соседними с Афганистаном странами — Таджикистаном и Узбекистаном по теме беженцев.

По его словам, число потенциальных беженцев из Афганистана может исчисляться сотнями тысяч. Дипломат также отметил, что решение задачи непростое, а строить какие-то прогнозы очень сложно.

25 августа Минобороны РФ по поручению президента страны Владимира Путина организовало эвакуацию россиян из Афганистана. Корреспондент «Известий» сообщал, что три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сделали двухэтажными для эвакуации российских граждан. Кроме того, для вывоза граждан из Кабула был задействован еще один борт — пассажирский Ил-62.

Также были эвакуированы граждане Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.


Ранее, 10 августа, завершились совместные учения с участием 2,5 тыс. военнослужащих РФ, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон, в 20 км от границы с Афганистаном. Учения проводились на фоне обострения ситуации в Афганистане и угрозы проникновения террористических групп в приграничные страны Центральной Азии.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.

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