В РКК "Энергия" сообщили, что с модулем "Наука" возникало два блока проблем

В корпорации рассказали, что они были связаны с двигательной установкой и топливом, а также датчиками аппаратуры и новым программным обеспечением

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Два блока проблем было зафиксировано после выведения многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" на орбиту и стыковки с МКС, специалистам удалось их решить. Об этом в интервью ТАСС сообщил дважды Герой Советского Союза, генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", член-корреспондент РАН Владимир Соловьев.

"Я бы разделил их [проблемы] на два блока. Первый был связан с двигательной установкой и топливом", - отметил он.

По словам генконструктора, в модуле неправильно открылись клапаны, топливо распределилось не самым оптимальным образом. Из-за этого при восьмисуточном полете "Науки" к МКС мог возникнуть дефицит топлива. Специалисты регулярно следили за расходом топлива в текущих динамических операциях и максимально его берегли.

"Второй блок проблем возник уже после успешной автоматической стыковки. Он связан с датчиками аппаратуры и новым сложным программным обеспечением модуля", - пояснил Соловьев.

"Наука", уточнил генконструктор, обладает достаточно мощным вычислительным комплексом, как и Российский сегмент МКС. Их достаточно долго не удавалось объединить. "Вычислительный комплекс МЛМ "думал", что он не состыковался, а все еще находится в автономном полете, и это приводило к тому, что он отдавал неправильные команды", - добавил он, подчеркнув, что специалистам в итоге все-таки удалось обойти "мозги" МЛМ и сейчас модуль успешно интегрирован в состав российского сегмента.

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля, а 29 июля он пристыковался к МКС. МЛМ предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.